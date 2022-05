Andretti verzekert zich in Formule E van Porsche-krachtbron

Nadat huidige partner BMW de Formule E op een lager pitje heeft gezet, zocht Andretti een nieuwe partij. De fabrikant uit München is al gestopt als fabrieksteam in de elektrische raceklasse, maar voorziet Andretti in het lopende seizoen nog wel van de aandrijflijn. Voor het eerstvolgende seizoen en dus het nieuwe Gen3-reglement is het echter ook gebeurd met die pret. BMW stopt eveneens als motorleverancier, waardoor Andretti wel buiten de deur moest kijken.

Die zoektocht is inmiddels afgerond en heeft tot een deal met Porsche geleid. Het merk uit Weissach heeft een eigen team in de Formule E en zal door deze deal voor het eerst een klantenteam van een FE-aandrijflijn voorzien. "Onze Formule E-geschiedenis is in seizoen één al begonnen en we zijn blij dat we hierdoor met vertrouwen naar de nieuwe generatie auto's kunnen kijken. We doen mee om te winnen en geloven er heilig in dat we met de steun van Porsche verder kunnen groeien. Het verkrijgen van een nieuwe krachtbron was cruciaal richting het nieuwe reglement en precies dat is ons met deze Porsche-deal gelukt", stelt Andretti FE-teambaas Roger Griffiths opgetogen.

De deal met Porsche beslaat in ieder geval twee jaar, tot en met het seizoen 2023-2024. Dat is ook de termijn waarvoor het fabrieksteam van Porsche heeft toegezegd in de Formule E te blijven. Of het merk daarna in de Formule E blijft en, zo ja, in welke vorm, valt te bezien. Porsche heeft meermaals aangegeven na te denken over de Formule E-inschrijving. Het hangt onder meer samen met de plannen in andere raceklassen zoals de Formule 1. VW-topman Herbert Diess heeft recent nog laten weten dat Porsche vol in wil zetten op de koningsklasse van de autosport en dat het merk daar andere race-activiteiten voor laat vallen. "Want als je autosport doet, dan is F1 dé plek om te zijn."

Voor nu is Porsche echter nog zeer te spreken over de deal met Andretti. "Porsche en Andretti zijn verbonden door een lange traditie. Het begon allemaal toen Mario en Michael in 1983 hun Le Mans-debuut maakten in een Porsche 956. We zijn verheugd dat deze traditie wordt voortgezet in de Formule E en hopen dat onze samenwerking net zo succesvol zal zijn." Porsche voegt hier overigens aan toe dat er geen plannen zijn om naast Andretti nog andere teams van krachtbronnen te voorzien.