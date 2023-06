Viñales schenkt 125cc-motor van overleden Salom aan diens familie

Luis Salom reed twee jaar voor RW Racing GP, in 2011 (125cc) en 2012 (Moto3). In 2012 werd Salom tweede in het WK. De Spanjaard kwam vier jaar later om het leven na een incident tijdens een training voor de Moto2-race in Catalonië. Hij werd 24 jaar oud.

Salom was een rivaal van Viñales. De twee streden in 2013 om de Moto3-titel. Die ging naar Viñales, Salom eindigde als derde. In 2014 stapten beiden over naar de Moto2. Na een seizoen ging Viñales naar Suzuki in de MotoGP, Salom bleef in 2015 in de tussenklasse. Daar scoorde hij drie podiumplaatsen, zijn laatste tijdens de seizoensopener van 2016.

Eerder dit jaar kocht Viñales een Aprilia 125cc-machine van Salom, van RW Racing GP (dit seizoen; Fieten Olie Racing GP). De motor heeft hij nu aan de familie van Salom geschonken. "Ik probeer altijd dingen te doen die niet naar buiten komen, naar de media, omdat het iets voor mezelf is," zei Viñales toen hem er in Assen naar werd gevraagd. "Ik heb de motor van Luis gestuurd waarmee hij in 125cc reed. Ik heb hem gekocht van het team. Ik weet nog dat ik hem kocht van de persoonlijke assistent van Jack Miller, die bij het team zat. Vorige week heb ik ze [de familie] de motor gestuurd."

Viñales vindt dat de motor thuishoort bij de familie van Salom. "Al deze dingen vind ik belangrijk. Ik heb aan beide kanten gestaan. Als je een kind hebt, weet je hoeveel je van dit kind houdt. Je zou sterven voor het kind. Ik heb ook iemand verloren in de racerij." Viñales' neef, Dean Berta Viñales, kwam om het leven bij een World Supersport 300-ongeluk in Jerez in 2021. "Ik denk dat het goed is dat deze motor bij hem thuis staat en niet bij mij", aldus de Aprilia-coureur over zijn gift. "Ja, het is leuk voor een museum, maar uiteindelijk moet deze motor bij hem thuis staan. Ik heb het gewoon met mijn hart gedaan, zoals ik altijd doe."