Teenblessure Quartararo erger geworden door crash in TT

Fabio Quartararo ging het weekend in met een verzwikte enkel en een gebroken teen. Hij liep deze blessures op bij zijn ongeluk tijdens het hardlopen in Amsterdam, in de aanloop naar de TT. Na zijn podiumplaats in de sprint op zaterdag nam Quartararo's TT-weekend een dag later een nare wending. In de derde ronde ging hij onderuit. Extra vervelend was dat hij landgenoot Johann Zarco mee onderuit nam. De Yamaha-rijder werd na de crash naar het medisch centrum gebracht.

Quartararo stapte enige tijd later met zijn linkerarm in een mitella het mediacentrum van het TT Circuit binnen. "Het herstel van de arm zal niet zo lang duren", zei de onfortuinlijke wereldkampioen van 2021. "Voor de voet moeten er nog checks volgen, maar het [zal naar verwachting] een operatie worden. Ik weet niet of ik nu zou kunnen racen, het is behoorlijk pijnlijk. Ik denk dat ik even rust neem. Maar ik verwacht klaar te zijn voor Silverstone."

Quartararo ging de TT in met goede hoop. Hij kwakkelt al het hele jaar met de M1, maar in Assen was hij - ondanks zijn blessures - in staat om een vierde startplaats te veroveren. De derde plek in de sprintrace, waarbij hij profiteerde van een bestraffing voor derde man Brad Binder, gaf hem extra vertrouwen. Maar de start van de race op zondag verliep rampzalig. Quartararo verloor veel plekken en viel terug naar de twaalfde stek. Hij probeerde het verloren terrein terug te winnen, tot hij in de derde ronde de controle over zijn motor verloor. "Ik maakte een fout bij de start", aldus de Yamaha-coureur. "Ik wilde geen normale start maken, maar een perfecte. Het ging helemaal verkeerd. De manier waarop ik de koppeling losliet was iets te hard."

Quartararo houdt desondanks een goed gevoel over aan de TT. "We hadden een geweldig tempo, de snelheid was goed. Dus ik zie het als een positief weekend. Ik heb het gevoel dat ik op mijn best heb gereden."