Pole E-Prix Berlijn voor Mortara, De Vries en Frijns stellen teleur

Robin Frijns had zaterdagochtend in de tweede vrije training de vijfde tijd gereden. Nyck de Vries was daarin achttiende. Ook in de eerste oefensessie behoorden beiden niet tot de snelste piloten. Frijns eindigde daarin als tiende, net voor De Vries (elfde). De kwalificatie aan het einde van de ochtend begon zoals gebruikelijk met de groepsfase. De beste vier van groep A, met daarin de coureurs op oneven plaatsen in het kampioenschap, en B (even plaatsen) mogen door naar de knock-outfase, waar in duels wordt geknokt voor de pole-position. Frijns (vierde in het WK) en De Vries (achtste) moesten aantreden in groep B.

Nederlanders stellen teleur

In groep A was Edoardo Mortara met nog een minuut te gaan de snelste man. De Zwitser had een ronde afgelegd in 1.06.900. Maar Stoffel Vandoorne, dankzij de winst in Monaco de huidige WK-leider, dook er met zijn Mercedes een tiende onder. Pascal Wehrlein (Porsche) besliste de strijd uiteindelijk in zijn voordeel. De Duitser was met 1.06.532 veruit het rapst. Achter Vandoorne en Mortara ging Sergio Sette Camara van Dragon/Penske er met het vierde en laatste ticket voor de duels vandoor. Jaguar-coureur Mitch Evans, de nummer drie van het kampioenschap, werd vijfde en was daarmee de opvallendste afvaller.

De groep B-sessie eindigde in tranen voor de Nederlanders. Beiden kwamen niet bij de beste vier. De Vries werd zesde. Frijns kwam niet verder dan de elfde plaats. Een bittere pil, want niet eerder dit seizoen werd hij in de kwalificatie al voor de duels uitgeschakeld. Antonio Felix da Costa was het snelst met 1.06.739. Andre Lotterer en Jean-Eric Vergne werden tweede en derde. Sebastien Buemi eindigde als vierde, maar zijn snelste tijd werd hem na de sessie ontnomen omdat hij Frijns in de weg had gereden. Daarmee verloor Vergne zijn startbewijs voor de duels aan Alexander Sims, die zich hals over kop moest klaarmaken voor de knock-outfase.

Sims smaakmaker

Sims kon dan ook gelijk aantreden in de eerste van vier duels, waarin Wehrlein al op hem zat te wachten. Geheel tegen de verwachtingen in klopte de fortuinlijke Sims de winnaar van groep A. Met 1.05.939 was hij twee tienden rapper dan Wehrlein. In het tweede duel van de kwartfinales werd Vandoorne door Vergne verslagen. Mortara was vervolgens 0.008 sneller dan Lotterer. Het vierde en laatste ticket voor de halve finale ging naar Da Costa die Sette Camara aftroefde.

Sims en Vergne moesten het tegen elkaar opnemen in de eerste halve finale. Sims was aan de winnende hand en legde een omloop af in 1.06.050. Maar Vergne boekte in de laatste sectie nog wat tijdwinst, om uit te komen bij exact dezelfde chrono. Omdat Sims als eerste de tijd had geklokt, mocht hij op basis van de reglementen door. Dit tot grote woede van Vergne, die in de kwartfinale en de vrije trainingen sneller dan Sims was geweest. Hij riep na het duel dat de organisatie naar de regels moet gaan kijken. De tweede halve finale leverde wel een duidelijk verschil op: Mortara noteerde 1.05.914 en was daarmee 0.085 sneller dan Da Costa.

De sensatie leek compleet toen 'lucky loser' Sims in het finaleduel sneller onderweg was dan Mortara. Voor de laatste sector lag hij een tiende voor. Maar Mortara kende een fantastische laatste deel. Daarin pakte hij drie tienden terug op Sims en dankzij 1.06.093 ging de Venturi Racing-rijder er met de pole vandoor. Achter Mortara en Sims stellen Da Costa en Vergne zich voor de race op als derde en vierde. Op de derde lijn staan Lotterer en Wehrlein. Vandoorne begint vanaf P8, De Vries is twaalfde en Frijns pas twintigste.

De E-Prix van Berlijn, de zevende race van het seizoen, begint zaterdagmiddag om 15.00 uur. Op zondag is de tweede wedstrijd van het weekend.

Uitslag: Kwalificatie Formule E E-Prix van Berlijn