Rast langer bij Audi voor DTM-comeback en LMDh-ontwikkeling

Rast werd in 2020 de meest succesvolle Audi-coureur ooit in de DTM toen hij er in het laatste jaar van de Class One-reglementen zijn derde titel scoorde. Dit jaar ontbrak hij echter in de Duitse raceklasse tijdens het eerste seizoen van het nieuwe GT3-tijdperk. Rast werd gestald in de Formule E en finishte in Puebla op het podium, maar na het vertrek van Audi uit de elektrische raceklasse maakt hij komend jaar weer zijn rentree in de DTM.

Naast de jacht op een vierde DTM-titel gaat Rast zich de komende jaren ook storten op de ontwikkeling van Audi’s LMDh-racer. Met dit prototype, gebaseerd op de nieuwe generatie LMP2 van Multimatic, maakt het merk uit Ingolstadt in 2023 haar rentree in de 24 uur van Le Mans en gaat het net als zustermerk Porsche deelnemen aan het FIA World Endurance Championship en het Amerikaanse IMSA-kampioenschap.

Rast nam van 2014 tot en met 2016 al drie jaar op rij deel aan de 24 uur van Le Mans met een LMP1-bolide van Audi. De Duitser is de tweede Audi-coureur die bevestigd is voor het nieuwe LMDh-project, nadat afgelopen weekend ook Nico Müller al bekendmaakte dat hij een rol krijgt in het nieuwe endurance-project.

“René Rast en Nico Müller behoren momenteel tot de beste rijders op de markt. Ik ben ontzettend blij dat we met beiden de toekomst tegemoet zien”, vertelt Audi Sport-baas Julius Seebach. “Naast hun prestaties op de baan beschikken beide coureurs ook over de vaardigheden om een team verder te helpen. Het is geweldig om René terug te zien in de DTM. Daarnaast zijn René en Nico de eerste twee rijders met wie we ons gaan voorbereiden op onze terugkeer naar Le Mans.”

Müller maakt zich op voor intensief testprogramma

In tegenstelling tot Rast heeft Müller nauwelijks ervaring in de prototypes, op een deelname aan de 6 uur van Shanghai in een LMP2-bolide van G-Drive in 2017 na. De Zwitser zal voor het racedebuut van Audi’s LMDh-bolide in januari 2023 tijdens de 24 uur van Daytona echter nog voldoende meters kunnen maken: “Audi kennende wordt er van je verwacht dat je meevecht om de overwinning als je naar Le Mans gaat”, vertelt Müller in gesprek met onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total.com. “Je moet het natuurlijk anders zien dan in het verleden, omdat je nu te maken hebt met een Balance of Performance en dat soort zaken, maar je moet de zaken wel op orde hebben. Je kunt niet twee of drie testdagen organiseren en dan denken dat je wel even gaat winnen. Ik denk dat we een intens jaar vol testsessies voor de boeg hebben.”