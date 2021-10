Müller zeker van felbegeerd LMDh-zitje bij Audi

Audi maakt in 2023 haar rentree op het hoogste niveau van de langeafstandsracerij, wanneer het net als zustermerk Porsche gaat deelnemen aan zowel het FIA World Endurance Championship als het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Beide merken doen dit met een zogenaamd LMDh-prototype, dat gebaseerd zal zijn op het nieuwe LMP2-chassis van Multimatic.

Droom die uitkomt

Hoewel er verder nog weinig bekend is over het LMDh-programma van Audi, heeft Nico Müller alvast verklapt dat hij als een van de coureurs aan de slag mag gaan op het nieuwe LMDh-project. De 29-jarige Zwitser heeft via Twitter laten weten dat hij een nieuw contract heeft getekend bij de fabrikant uit Ingolstadt en bevestigd is als een van de LMDh-coureurs. “Er liggen belangrijke en intense maanden van voorbereiding voor ons, alvorens we gaan racen in 2023”, schrijft Müller. “Vechten voor de overallzege in de 24 uur van Le Mans met een Audi is echt een droom die uitkomt voor mij.”

Müller is al sinds 2014 fabrieksrijder van Audi. De Zwitser was met name actief in de DTM, maar reed ook meerdere GT3-races voor het Duitse merk. In 2017 mocht hij met een LMP2-bolide van G-Drive Racing ook al kennismaken met het FIA World Endurance Championship.

Het is nog niet bekend wie Müller als teamgenoten krijgt in het LMDh-programma van Audi. Onder meer Robin Frijns, Rene Rast en Kelvin van der Linde worden als huidige Audi-coureurs al gelinkt aan een LMDh-avontuur. Mike Rockenfeller zal in ieder geval niet in een Audi terugkeren op Le Mans. De Duitser nam afgelopen weekend na de DTM-finale op de Norisring afscheid van het Duitse merk, maar keert waarschijnlijk wel bij een andere fabrikant terug in de langeafsstandsracerij.