De Vries opgelucht na winnen tweede E-Prix in Berlijn

Nyck de Vries begon de wedstrijd als derde, maar nam na een goede start meteen de leiding over in de eerste bocht. Polesitter Edoardo Mortara was druk bezig Robin Frijns achter zich te houden, maar hield hierbij geen rekening met De Vries en verloor daar door de eerste positie aan de Mercedes-man. Het was voor de Fries daarna zaak het tempo te bepalen en zijn batterij te managen. De overwinning was welkom nadat de openingsrace van het weekend moeizaam verliep. De Nederlander werd slechts tiende, terwijl teamgenoot Stoffel Vandoorne met een derde positie naar het podium mocht.

"Ik moet zeggen dat het voor mij als een verrassing kwam", zegt De Vries over het overnemen van de leiding kort na de start. "Mijn start was ietsje beter dan die van Robin en ik zat ook niet al te ver bij Edo vandaan. Ik pakte de kans die daarna kwam met beide handen aan. Ons tempo was best sterk. Het hielp ook zeker mee dat ik de snelheid kon bepalen en min of meer mijn eigen race reed. Dat maakte wel het verschil. Ik hoefde niet echt te vechten en reed een clean race. Ik wist de banden en de batterij allebei onder controle te houden. Ik ben blij met deze comeback."

Hoewel De Vries op zondag domineerde, verliep de E-Prix op zaterdag niet van harte. De Nederlander legt uit dat grote temperatuurverschillen in de remschijven hier de oorzaak van waren. Het probleem werd erger doordat een stuk rubber iets bij de remmen kapotsloeg. Hierdoor kon de man uit Sneek niet het tempo uit de Mercedes halen. "We hebben vervolgens de remmen moeten vervangen", gaat hij verder. "Er zat een gigantisch verschil tussen de twee schijven voor. Vervolgens maakte een stuk rubber het aan de minst goede kant nog verder stuk. Het verschil was groot. Ik blokkeerde vaak en verloor veel tijd. Op die manier kom je niet verder naar voren. Dat was balen, maar zondag kwam alles samen en scoorde ik een goed resultaat. Om eerlijk te zijn voelde dit als een opluchting."