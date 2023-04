Robin Frijns naar sensationele pole voor tweede E-Prix in Berlijn

Robin Frijns en Nico Muller zijn er dit Formule E-seizoen voorlopig nog niet in geslaagd om punten te scoren, maar het duo bereikte voor Abt op een sensationele manier de finale van de kwalificatie. Het werd een sessie die nat begon, maar de omstandigheden werden steeds beter. De Nederlander won het duel door zijn Duitse teamgenoot te verslaan en legde daarmee beslag op zijn twee pole in de Formule E. Hij was in alle sectoren rapper dan Muller en klokte met een verschil van zes tienden een 1.18.748.

De Abt-coureurs waren in de natte derde training, die eerder op de zondag plaatsvond, al indrukwekkend. De kans is groot dat de tweede race op het Tempelhof Airport Street circuit ook in natte omstandigheden wordt verreden. In de halve finale moest de Limburger wel afrekenen met Sebastien Buemi, de polesitter van zaterdag. Halverwege was de Zwitser een fractie sneller dan Frijns, maar een razendsnelle laatste sector leverde de Abt-coureur een plek in de finale op. Hij was Buemi uiteindelijk drie tienden te snel af.

Muller moest in de een-na-laatste ronde afronden met DS Penske-coureur Jean-Eric Vergne. Hij was de Fransman met slechts 0.060 te snel af. Mitch Evans, de winnaar van de eerste E-Prix in Berlijn, moet na de kwartfinales afhaken toen Frijns hem met slechts 0.069 versloeg. Muller was eerder al in staat om kampioenschapsleider Pascal Wehrlein uit de kwalificatie te werken.

De laatste E-Prix in het Duitse Berlijn start zondagmiddag om 15.03 uur.