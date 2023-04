Sebastian Buemi was in de finale bijna twee tienden rapper dan Jaguar-coureur Sam Bird in de eerste sector op het Tempelhof Airport Street Circuit en vergrootte die voorsprong in het tweede deel van die ronde. In de laatste sector leverde de Zwitser een beetje tijd in, maar een 1.05.605 was voldoende om hem zijn zestiende Formule E-pole te bezorgen. Sam Bird start zodoende als tweede voor Stoffel Vandoorne, Dan Ticktum en Jake Dennis.

Pascal Wehrlein en Porsche, de leiders in het kampioenschap, kenden een belabberde kwalificatie in hun thuisland. De Duitser eindigde slechts als achtste in de eerste groep, wat inhoudt dat de oud-F1-coureur als vijftiende aan de eerste race begint. Antonio Felix da Costa, de teamgenoot van Wehrlein, deed het niet veel beter. Hij klokte de tiende tijd en start zodoende als negentiende.

Robin Frijns start de race zaterdagmiddag als allerlaatste. Hij deelt de laatste startrij met Oliver Rowland. De Limburger, die in Brazilië terugkeerde na zijn blessure, had voorafgaand het weekend het doel om voor punten te gaan, maar staat nu voor een lastige opgave in wat de thuisrace voor Abt is. Teamgenoot Nico Muller begint als zeventiende. De eerste E-Prix in Berlijn op het unieke oude vliegveld van Berlijn start zaterdagmiddag om 15.03 uur.

De volledige uitslag van de kwalificatie voor de eerste E-Prix in Berlijn