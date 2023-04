De eerste zes races met de Gen3-auto zijn voor Abt Cupra niet verlopen zoals het team vooraf gehoopt had. In het kampioenschap voor teams bungelt de Duitse renstal onderaan, want de formatie is als enige team nog altijd puntloos. Het dieptepunt van het seizoen tot dusver was de E-Prix van Kaapstad, waar Abt Cupra – net als aandrijflijnleverancier Mahindra – niet van start ging wegens zorgen over de achterwielophanging. Tijdens de recentste krachtmeting in Sao Paulo stond het team wel weer met twee auto's aan het vertrek, al bleven goede resultaten uit met P15 en een uitvalbeurt.

Wel betekende de eerste E-Prix in Brazilië de terugkeer van Robin Frijns in de Formule E. De Limburger viel in de openingsrace van het seizoen in Mexico-Stad uit na een botsing met Norman Nato en daarbij brak hij zijn pols. Het gevolg was dat hij de races in Diriyah, Hyderabad en Kaapstad aan zich voorbij moest laten gaan. Bij zijn terugkeer in de elektrische klasse werd Frijns vijftiende, al erkent hij dat in Sao Paulo vooral weer op gang wilde komen. "Het was fijn om in Sao Paulo terug te keren bij het team en in de Formule E. Ik heb alle sessies en de race aldaar gebruikt om me weer te settelen", zegt Frijns in zijn vooruitblik op de double-header van de Formule E in Berlijn.

Frijns heeft een goed track record in Berlijn, waar hij in het verleden al tweemaal op het podium heeft gestaan. De Nederlander is erop gebrand om opnieuw een goed resultaat te behalen in de Duitse hoofdstad, ook omdat het de thuisraces zijn van werkgever Abt Cupra. "We willen optimaal gebruikmaken van het feit dat er twee races in één weekend worden verreden op een circuit dat we goed kennen. Zodoende willen we de volgende stappen zetten", legt Frijns uit. Wat die volgende stappen inhouden, daar laat hij geen twijfel over bestaan. "We hebben onze zinnen gezet op het behalen van punten in de thuisrace van het team."

Historisch gezien is Berlijn een plek waar Abt goed uit de voeten kan. Het team heeft er al drie keer een Formule E-race gewonnen en heeft in totaal tien keer op het podium gestaan. Het absolute hoogtepunt was in 2018, toen Daniel Abt en Lucas di Grassi een dubbelzege behaalden. "Berlijn heeft bij ons een speciaal plekje in ons hart", zegt CEO en teambaas Thomas Biermaier, die op maandag Adrien Tambay en Tim Tramnitz inzet tijdens de Formule E-rookietest. "Met twee races, de rookietest op maandag, volle tribunes en veel activiteiten van onze partners wordt dit een druk weekend. We kijken ernaar uit, want dit is precies hoe autosport hoort te zijn."