Mitch Evans maakte de beslissende move met nog vier ronden te gaan. De rijder uit Nieuw-Zeeland dook in de eerste bocht aan de binnenzijde langs polesitter Sebastien Buemi en nam daarmee de leiding over. Evans startte als negende, lag halverwege de wedstrijd al kortstondig aan de leiding, en sloeg na de inhaalactie op Buemi meteen een gaatje. Intussen was ook teamgenoot Sam Bird druk bezig met de voorbereiding van een inhaalactie. De Brit maakte een remactie in de laatste ronde en stoof zo aan de Zwitser voorbij om er een een-twee voor Jaguar van te maken.

Buemi verloor nog een positie in de laatste bocht na een touché met Maximilian Gunther, die op zijn beurt de derde plek overnam ondanks dat zijn voorvleugel van de auto was geraakt. Nick Cassidy, de teamgenoot van Buemi, eindigde als vijfde ondanks een pitstop vanwege een lekke band tijdens een van de twee neutralisaties. De safety car kwam halverwege de E-Prix de baan op nadat Stoffel Vandoorne en Dan Ticktum tegen elkaar waren gekomen bij het uitkomen van de derde bocht. Daarbij bleven hun beschadigde auto's op de baan staan.

Pascal Wehrlein, de leider in het kampioenschap, knokte zich van de vijftiende naar de zesde stek. Porsche-teamgenoot Antonio Felix da Costa lag vierde, maar viel in de slotfase uit nadat Jake Dennis de controle over zijn auto verloor bij een inhaalactie op Gunther. De Andretti-coureur spinde tegen de voorkant van Da Costa en brak diens ophanging, waarna hij tegen de muur botste en uitviel. Robin Frijns begon de eerste race op het Tempelhof Airport Street Circuit als allerlaatste, maar kwam als veertiende over de streep in een race die vier uitvallers kende.

Zondag sluit de Formule E het raceweekend in Berlijn af, alvorens er in de ochtend nog gekwalificeerd wordt.

De volledige uitslag van de eerste E-Prix in Berlijn