Red Bull-reserve Sette Camara met Dragon/Penske in Formule E

In augustus debuteerde Sette Camara in de elektrische raceklasse. Tijdens de laatste zes races van het door het coronavirus onderbroken seizoen verving hij Brendon Hartley bij Dragon Racing. In die zes race was de vijftiende plek zijn beste resultaat, terwijl ook teamgenoot Nico Müller geen punten scoorde. Het team, dat voortaan door het leven gaat als Dragon/Penske Autosport, heeft nu aangekondigd dat de Red Bull-protegé komend seizoen een van de rijders is. Het is nog onduidelijk wie zijn teamgenoot wordt. Naar verluidt is Müller ook een van de kandidaten voor het tweede plekje.

“Ik kijk ernaar uit om de geleerde lessen en het werk dat we hebben verzet toe te passen in mijn eerste volledige seizoen met het team”, zei Sette Camara, die in 2020 meedeed aan de Super Formula maar waarschijnlijk niet meer terugkeert in die klasse. “Mijn doel is om iedere race het best mogelijke resultaat te behalen, veel te leren in de serie en om van mijn tijd met de Dragon/Penske Autosport-crew te genieten. Ik wil graag groeien met het team en het positieve momentum van Berlijn behouden. Het doel is om dit seizoen op consistente basis mee te doen om de punten.”

Eigenaar en teambaas Jay Penske ziet in Sette Camara de juiste kandidaat om zijn team vooruit te helpen. “Sergio gaf iedereen een voorproefje van wat gaat komen tijdens zijn eerste zes races met het team in Berlijn. Ik ben tevreden met Sergio’s snelheid en het tempo waarmee hij zich aanpaste aan de eigenaardigheden van elektrisch racen. Met het Penske EV-5-pakket en de verbeteringen die we over de gehele linie doorvoeren, verwacht ik dat hij de potentie die hij liet zien in Berlijn omzet in regelmatige puntenfinishes tijdens zijn eerste volledige seizoen met Dragon/Penske Autosport."

Penske kende een zeer tegenvallend Formule E-seizoen 2019-2020. In het kampioenschap voor teams eindigde de renstal op de elfde positie met slechts twee punten. Die werden door Hartley gescoord in de tweede race in Saudi-Arabië.