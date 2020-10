Dennis naar Formule E-team BMW, d’Ambrosio stopt als coureur

BMW had flink wat keuze voor het zitje naast Günther, maar Dennis was uiteindelijk de gelukkige. Ook Lucas Auer en Philipp Eng waren naar verluidt in de race voor het zitje. Na een uitgebreid testprogramma in de simulator van BMW Motorsport en een testsessie met de BMW iFE.20 heeft men Dennis aangewezen als de ideale kandidaat voor het zitje.

“Ik kijk echt uit naar de uitdaging die de Formule E mij gaat bieden, ik wil iedereen bij BMW i Andretti Motorsport bedanken voor het vertrouwen”, aldus Dennis. “Ik ben bekend met het feit dat ik te maken zal krijgen met de unieke uitdagingen van deze klasse, daar moet ik aan wennen. Maar mijn aanpassingsvermogen is een van mijn sterke punten geweest. Ik vertrouw erop dat ik het team vooruit kan helpen, samen met mijn teamgenoot Maximilian Günther.”

Dennis kwam vorig jaar voor Aston Martin uit in de DTM en haalde het beste resultaat voor dat team. In hetzelfde jaar scoorde hij ook pole-position in de 12 uur van Bathurst en stond hij vervolgens op het podium in die klassieker. Ook staat de Britse coureur bekend om zijn simulator- en ontwikkelingswerk voor Red Bull Racing in de Formule 1. Die successen uit het verleden waren volgens BMW Motorsport-directeur Jens Marquardt niet doorslaggevend.

“Jake heeft zijn sporen verdiend in de DTM, de 12 uur van Bathurst en bij Red Bull Racing, maar onze beslissing was niet uitsluitend gebaseerd op zijn ervaring in de DTM en Formule 1”, zei Marquardt, die zelf binnenkort vertrekt als chef van BMW Motorsport. “In de Formule E krijgt een coureur met unieke uitdagingen te maken en die moet daarom voldoen aan aparte eisen. We hebben alle kandidaten getest en Jake kwam als beste uit de bus.”

D’Ambrosio hangt helm aan de wilgen, wordt teambaas bij Venturi

De 34-jarige Jérôme d’Ambrosio heeft vrijdag bekendgemaakt zijn helm aan de wilgen te hangen. De coureur reed het voorbije seizoen namens Mahindra Racing in de elektrische klasse, maar keert niet terug. Hij stapt over naar Venturi Racing, waar hij aan de slag gaat als vervangend teambaas.

“Mijn ervaring als coureur heeft me de afgelopen 26 jaar gevormd tot de persoon die ik nu ben”, zei de Belg. “Toen ik na Berlijn besloot om mijn helm aan de wilgen te hangen, wist ik dat ik in de autosport actief wilde blijven. Ik heb veel te leren, maar ik kan dat doen bij een van de beste in dit vak. Ik kan niet wachten op wat me te wachten staat.”