'Marquardt niet langer autosportchef bij BMW'

Marquardt stond sinds 2011 aan het roer van de autosportafdeling van BMW na een stint in de Formule 1 als teammanager van Toyota. Onder zijn leiding pakte BMW in 2012 de titel in de DTM met Bruno Spengler, stapte BMW in de elektrische Formule E met Andretti en keerde de Beierse constructeur terug naar de 24 uur van Le Mans met een GTE-programma, de BMW M8 GTE. Al na een (extra lang) seizoen besloot BMW om weer te vertrekken en enkel in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap verder te gaan met de lijvige GTE-wagen.

Marquardt zou in een andere functie actief blijven binnen BMW en tijdelijk worden opgevolgd door Markus Flasch, de Oostenrijkse chef van de M-divisie. Het zou echter om een overgangsfase gaan, een opvolger voor Marquardt op de lange termijn is nog niet bekend. BMW verloor in juni ook al ontwikkelingschef Klaus Fröhlich, die bij zijn 60ste verjaardag verplicht moest stoppen en opgevolgd werd door Frank Weber.

De focus van BMW ligt momenteel bij de Formule E en bij het klantenprogramma in GT3, waarvoor het merk werkt aan een nieuwe GT3-wagen voor 2022. BMW bekijkt of het ook verder kan in de doorstart van de DTM met GT3-reglementen en de nieuwe BMW M4 GT3 in 2021 al eerder kan beginnen inzetten. BMW heeft op het nieuws nog niet gereageerd.

