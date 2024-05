Vasseur over rol D'Ambrosio bij Ferrari F1: "Schop onder de kont geven"

Na het huidige Formule 1-seizoen neemt Adrian Newey afscheid van Red Bull Racing. De 65-jarige topontwerper heeft sindsdien aangegeven eerst van een tijdje rust te willen genieten, maar hintte op Imola naar een mogelijke vervolgstap in de Formule 1 aangezien hij 'waarschijnlijk wel weer [aan de slag] zal gaan'. Door zijn staat van dienst is hij gewild door veel F1-teams, zo ook Ferrari. Teambaas Frédéric Vasseur wilde op Imola echter niet te veel ingaan op de geruchten dat Newey naar Maranello verkast. "Adrian heeft een megareputatie", zegt Vasseur. "Hij is de succesvolste engineer in de paddock. Ik ken de statistieken niet, maar dat lijkt me wel waarschijnlijk. Maar ik kan er verder geen commentaar op geven."

Doorgevraagd naar zijn visie voor Ferrari, antwoordt Vasseur: "We hebben het over de lange en korte termijn, maar we zitten nu in de fase van het seizoen dat de korte termijn cruciaal is. We pushen ontzettend hard. Ik vertrouw de jongens die we in het team hebben, maar de toekomst is de toekomst. Voor Ferrari draait het er nu om dat we stapsgewijs verbeteren, in kleine stappen. Ik vertrouw erop dat de mensen binnen het bedrijf goed werk leveren. Als je het vergelijkt met een jaar geleden, aan het begin van mei wat dus waarschijnlijk Miami was, zaten we er een seconde vandaan. Laatst in Miami zaten we er één tiende tot anderhalve tienden vanaf. Dat betekent dus een enorme stap vooruit."

Maar, zo benadrukt Vasseur ook, dat is 'niet genoeg'. "Red Bull heeft nog duidelijk een voorsprong. Het is veel minder en niet altijd zo, maar zij staan nog steeds een klein beetje voor. We moeten de honderdsten van een seconde vinden en focussen op het feit dat het nooit om een halve seconde zal gaan. Dat zou fout zijn. Als we moeten compenseren om bij te halen, dan gaat het om honderdsten na honderdsten, we moeten ons geen wondermiddel voorhouden."

Schop onder de kont

Vasseur wil zich dus nog niet te veel richten op Newey, maar Ferrari heeft onlangs wel een slag geslagen door Mercedes-kopstukken weg te lokken. Loïc Serra en Jérôme d'Ambrosio komen het team per oktober versterken, waarbij de Belg de rol van plaatsvervangend teambaas op zich zal nemen. "Hij vervangt niemand, het is gewoon van toegevoegde waarde voor het team", legt de Fransman uit. "We verdelen de positie en het is niet zo dat we het zwart-wit maken, maar hij zal me steunen en me soms een schop onder de kont verkopen. Dat heb ik ook nodig. Hij heeft enorme ervaring in management en rijden in de autosport. Hij zal een goede aanwinst zijn voor de toekomst."

Zodoende heeft Ferrari de afgelopen tijd veel uit de Mercedes-etalage gekocht, aangezien het ook al Lewis Hamilton wist te overtuigen om vanaf 2025 voor het team te laten rijden. Vasseur legt wel uit dat Serra nog vóór Hamilton was vastgelegd. "We weten als team dat we 1500 mensen hebben en dat er een verloop is. Mensen komen en gaan, dat moeten we niet persoonlijk opvatten. Maar dat is nooit makkelijk."