De Vries en Vandoorne ook dit seizoen bij Formule E-team Mercedes

Verrassend is het niet dat de beide coureurs er nog een jaar aan vastplakken bij Mercedes. Het merk was vorig seizoen voor het eerst als fabrieksteam actief in de volledig elektrische klasse en eindigde op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Na de lange onderbreking door het coronavirus werd het kampioenschap deze zomer afgemaakt in Berlijn. Daar kwam Mercedes – in navolging van het Formule 1-team – in actie met wagens die in het zwart gehuld waren. Daarmee wilde het merk aandacht vragen voor diversiteit en inclusiviteit in de samenleving. Voor komend seizoen keert de formatie terug naar de herkenbare kleurstelling, de wagen wordt dan weer in het zilver gestoken.

Vandoorne sloot het vorige Formule E-seizoen af op de tweede plaats in het kampioenschap, hij schreef de laatste race van het seizoen in Berlijn op zijn naam. De Vries werd in die race tweede en stond daar zodoende voor het eerst echt op het podium. Eerder scoorde hij in Santiago ook al een podium, maar hij werd daar uit de uitslag gehaald nadat Mercedes de regels met betrekking tot de batterij overtreden had. Uiteindelijk eindigde De Vries op de elfde plaats in het kampioenschap, op 27 punten van teamgenoot Vandoorne.

“Het is belangrijk dat we het momentum van de laatste races in Berlijn meenemen naar het nieuwe seizoen”, blikte Vandoorne vooruit. “We moesten vorig seizoen omgaan met ongewone omstandigheden, die niet altijd in ons voordeel gewerkt hebben, al is dat moeilijk te zeggen. Komend seizoen willen we vaker meedoen om de overwinning. Ik ben tweede geworden in het kampioenschap voor coureurs, maar er waren nog tien rijders die dat hadden kunnen bereiken. Alleen het verschil met de eerste plaats was vrij groot, ons belangrijkste doel is om dat komend seizoen te veranderen. Ik zou graag meedoen om de wereldtitel, maar daarvoor moeten we eerst onze achterstand verkleinen en constanter presteren.”

De Vries voegde op zijn beurt toe: “Ik ben blij da tik met dit team nog een tweede jaar Formule E mag rijden. We hebben samen een sterk debuutseizoen beleefd, al was het een vreemd jaar. Na een paar races stond alles op z’n kop door COVID-19. Gelukkig hebben we het seizoen op een positieve manier af kunnen sluiten, hopelijk krijgen we in 2021 een iets normaler seizoen. Ik hoop dat ik alle circuits waar ik tot nu toe nog niet gereden heb ook kan leren kennen. Ik voel me comfortabel binnen dit team en hoop dat we succesvol kunnen seizoen komend seizoen.

Mercedes komt dit seizoen met een aangepaste aandrijflijn in actie. De eerste ronde van het FIA Formule E wereldkampioenschap staat in januari gepland in Santiago, volgende maand begint het testwerk in Valencia.