Wie pakt het laatste Formule E-zitje bij BMW? Eng wil dolgraag

Sims blijft als GT-coureur wel verbonden aan BMW, maar heeft voor het vervolg van zijn Formule E-carrière een andere bestemming gekozen. BMW zoekt inmiddels naar een opvolger als teamgenoot van Maximilian Günther. Kopstukken van de Zuid-Duitse fabrikant kijken voor dat tweede zitje vooral naar de DTM-coureurs van het merk. Des te meer doordat de toekomst van dat kampioenschap zeer onzeker is vanwege het aanstaande vertrek van Audi.

De Oostenrijker Eng wordt als favoriet beschouwd voor het vacante stoeltje, zeker na zijn recente test in een Formule E-bolide van BMW. Als Motorsport.com hem op het TT Circuit Assen confronteert met deze geruchten, loopt Eng daar bepaald ook niet voor weg. "Ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn mening over de Formule E. Ik houd enorm van het racen in dat kampioenschap en ook van de techniek achter die klasse. Als coureur moet je altijd klaar zijn voor alle mogelijke kansen. Of dit een optie is voor mij aankomend seizoen? Ik hoop het echt, maar ik kan nu nog geen ja of nee zeggen omdat ik het zelf ook nog niet weet."

Eng is dus ambitieus. Als hij het voor het zeggen heeft, zit hij volgend jaar naast Günther in de BMW. Gevraagd of hij het als coureur ziet zitten, reageert hij namelijk: "Ja, honderd procent. Het is een geweldig kampioenschap met veel goede coureurs. Ik zou het ook leuk vinden om weer eens in een single seater te racen." Tijdens een Formule E-rookietest kreeg hij alvast een voorproefje van wat in het verschiet kan liggen. "Hoe dat was? Nou, in ieder geval heel anders dan in een DTM-auto. Ik moest er wel eerst even aan wennen, zelfs aan dat ik weer in het midden van de auto zat", lacht Eng. "Dan heb je natuurlijk nog die banden, die eigenlijk geschikt zijn voor alle condities. Je hebt als Formule E-coureur sowieso heel veel hersencapaciteit nodig om met alle scenario's en alle verschillende instellingen om te gaan. Ik kan me dit avontuur heel goed voorstellen voor komend jaar, maar ik weet nog niet of het daadwerkelijk gaat gebeuren."

Auer wil bovenal bij BMW blijven

Marco Wittmann en Lucas Auer kunnen als voornaamste concurrenten worden opgeschreven van Eng in de strijd om het resterende Formule E-zitje van BMW. Motorsport.com vroeg ook laatstgenoemde in Assen naar zijn Formule E-ambities, maar hij hield zich meer op de vlakte. "Mijn voornaamste wens is om bij BMW te blijven, in welke vorm dan ook. Daarnaast focus ik me volledig op de DTM. Ik geloof er heilig in dat zo goed mogelijk presteren hier me de beste kansen geeft voor de toekomst, wat die toekomst ook te bieden heeft", aldus de neef van voormalig F1-coureur Gerhard Berger.

"Ik heb inderdaad ook een rookietest gedaan in de Formule E en ja, dat was heel interessant, maar we zijn nog maar halverwege dit seizoen, hè. Het is dus nog te vroeg om op zaken vooruit te lopen." Auer laat wel weten dat er relatief snel dingen duidelijk worden. "Er moeten veel besluiten worden genomen, in z'n algemeenheid. Maar ik denk dat er binnenkort wel wat interessante dingen naar buiten komen. Over de toekomst van de DTM? Nou nee, ik bedoel eigenlijk meer in het algemeen", sluit hij met een aardige cliffhanger af.