'Verstappen kan alleen maar verliezen in officiële F1-simraces'

Waar Lando Norris in nagenoeg alle games en evenementen acte de présence geeft, zullen fans tevergeefs zoeken naar de naam van Verstappen op de virtuele F1-startgrid. In tegenstelling tot zijn maatje houdt hij het bij iRacing en rFactor2 en wil hij zijn vingers niet branden aan andere initiatieven. "Ik doe daar niet aan mee. Vooral omdat ik het spel nooit speel", aldus Verstappen zelf. "Dan moet je veel switchen [tussen spellen] en dat werkt niet. En ik doe altijd ergens aan mee om te winnen. Ik ga niet in achterveld rondrijden, dan doe ik liever helemaal niet mee."

Dat laatste aspect begrijpt Philipp Eng zeer goed. De Oostenrijker rijdt zelf in de DTM en vervangt Verstappen tijdens de virtuele F1-krachtmetingen. "Ja, dat snap ik zeker. Max rijdt dan tegen simspecialisten en heeft als echt Formule 1-coureur veel meer te verliezen." Het afbreukrisico is dus groter. Bij Eng valt dat nog wel mee. "Als ik in die eerste race vijftiende in plaats van derde was geworden, dan was dat voor mij geen ramp geweest." Bij Verstappen ligt dat volgens de BMW-piloot anders. "Bij hem waren de mensen meteen aan het speculeren geslagen."

Daarnaast heeft Eng ook begrip voor het argument over te veel verschillende spellen. "Max is heel actief in iRacing en is daar ook erg goed in", vervolgt Eng. "En ik merk het zelf ook: als je tussen de verschillende spellen wisselt, verandert niet alleen de auto. De verschillen tussen platforms zijn best groot. Dat merkte ik vooral met het F1-spel, ik heb echt veel moeten trainen om snel te zijn. Ik had in ieder geval niet veel later moeten beginnen [aan de voorbereiding]." Uiteindelijk sloeg Eng in de eerste race bepaald geen modderfiguur. De man uit Salzburg werd keurig derde achter Guanyu Zhou en Stoffel Vandoorne.

Met medewerking van Sven Haidinger