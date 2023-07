Rowe Racing wint 24 uur van Spa, Nederlands succes in twee klassen

De bolide van Rowe Racing met startnummer 98 begon vanaf de 26e startpositie aan de 24 uur van Spa-Francorchamps. Bij de laatste safety car-fase meldde Nick Yelloly zich vooraan in de BMW M4 GT3 met een afwijkende brandstofstrategie, maar de neutralisatie en de daaropvolgende pitstops brachten het team weer in hetzelfde window als de concurrentie. Marco Wittmann nam het stuur over en liep bij de herstart meteen weg bij de Scherer Sport PHX Audi van Kelvin van der Linde. Richting de volgende ronde pitstops pakte hij een voorsprong van twaalf seconden, die uiteindelijk nooit meer zou verdwijnen.

Philipp Eng maakte het karwei vervolgens af voor Rowe Racing BMW, dat uiteindelijk elf seconden voor de Auto Sport Promotion Mercedes van Raffaele Marciello, Jules Gounon en Timur Boguslavskiy als winnaar over de finish kwam. Het derde plekje op het podium ging naar de #17 Scherer Sport Audi PHX van Van der Linde, Luca Engstler en Nicki Thiim. Achter de Porsches van Manthey EMA en Rutronic Racing eindigde de beste BMW van WRT op de zesde positie. Zevenvoudig MotoGP-wereldkampioen Valentino Rossi deelde deze bolide met Maxime Martin en Augusto Farfus.

Daags na het dodelijke ongeluk van FRECA-coureur Dilano van 't Hoff in het voorprogramma van de 24 uur van Spa viel er voor diverse Nederlanders toch nog een klein feestje te vieren. Zo belandde de overwinning in de Silver-klasse bij de #85 GRT Lamborghini, die Glenn van Berlo deelde met de Chileen Benjamin Hites en de Oostenrijker Clemens Schmid. Zij eindigden op de zeventiende plek in het algemeen klassement. De zege in de Pro-Am-klasse was uiteindelijk weggelegd voor Nicky Catsburg, die de #75 SunEnergy1 Mercedes met teamgenoten Chaz Mostert, Martin Konrad en Adam Osieka deelde en op de 22e plek algemeen eindigde. Optimum Motorsport verzekerde zich van de zege in de Gold-klasse met Dean Macdonald, Charlie Fagg, Sam De Haan en Tom Gamble achter het stuur van de McLaren 720S GT3 Evo. De winst bij de Bronze-klasse belandde bij de Huber Motorsport Porsche van Matteo Cairoli, Jannes Fittje, Tim Heinemann en Antares Au.