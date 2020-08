Interview Vandoorne: Hopelijk volgend jaar meedoen voor de titel

Vandoorne en teamgenoot Nyck de Vries stapten dit seizoen in de eerste fabriekswagen van Mercedes in de Formule E. Vandoorne opende met twee podiums en sloot het seizoen af met winst in Berlijn. Ook De Vries toonde snelheid en pakte in Berlijn zijn eerste podium met een tweede plek na zijn Belgische teamgenoot. Een week na de seizoensfinale van Berlijn sprak Motorsport.com met Vandoorne af voor een virtueel gesprek.

Motorsport.com: Je was heel tevreden na de zege in de slotrace van Berlijn. Hoe belangrijk was het om dit seizoen met winst af te sluiten?

Stoffel Vandoorne: Het was de perfecte manier om het seizoen af te sluiten met de pole, een 1-2 voor het team en de tweede plaats in de eindstand. Dat was echt belangrijk voor ons. Als we terugkijken naar Berlijn, dan waren er nog altijd dingen waar ik niet 100 procent tevreden mee was, dingen die ik beter had kunnen doen. Ik kreeg in de kwalificatie niet altijd de beste ronde eruit en dat helpt natuurlijk niet. Dat maakt de race natuurlijk meteen een stuk moeilijker. Voor mij was dat een punt dat ik moest verbeteren. Het was een beetje verrassend, omdat de kwalificatie voordien altijd mijn sterkste punt was en ik naar Berlijn was gekomen met de gedachte om mijn wedstrijden te verbeteren. Verder denk ik dat ik goede races heb afgewerkt, zelfs toen ik achteraan moest starten kwam ik nog terug tot P5 of P6. Dat waren goede prestaties om de schade te beperken, zeg maar. Op de laatste dag slaagden we er dan in om vooraan te starten. Toen had ik er vertrouwen in dat de race goed zou verlopen en we met een mooi resultaat zouden kunnen afsluiten.

MS: Je zag er ook opgelucht uit.

SV: Het was zeker een opluchting omdat we het hele seizoen goede prestaties hebben laten zien, maar nooit echt in een positie waren om daar iets mee te doen. Op de laatste dag kwam alles mooi samen. Niet alleen bij mij, maar ook bij Nyck. Nyck had ook al heel het seizoen goede prestaties laten zien, maar slaagde er nooit in om het podium te bereiken. In de laatste race van het jaar zijn we er allebei in geslaagd, ik die de race win en Nyck tweede. Dat is natuurlijk perfect. Voor mij was het heel mooi om nog een keer te winnen want ik denk dat mijn laatste zege al dateert van 2016 in Super Formula. Het was dus een gevoel dat ik zeker heb gemist. Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik weer de kans heb gekregen om in die positie te zitten. Dat is een geweldig gevoel.

MS: Je hebt in de Formule 1 geen makkelijk periode achter de rug bij McLaren. Voelde je dat je je opnieuw moest bewijzen? Misschien niet tegenover jezelf, maar wel tegenover de buitenwereld.

SV: Ja, zeker wel. Ik ben nog altijd dezelfde rijder. Ik heb natuurlijk niet de meest succesvolle periode achter de rug in F1, maar ik denk dat iedereen wel weet dat de omstandigheden niet ideaal waren. Maar daar kan ik niks meer aan veranderen. Dat ligt in het verleden nu, en ik ben nog altijd dankbaar dat ik de kans heb gehad om de Formule 1 te bereiken en daar te racen. Het was gewoon de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Ik denk dat dit toont dat ik nog steeds in staat ben om races te winnen. Ik heb daar heel hard voor gewerkt, samen met het team. Ik denk dat dit een heel succesvol eerste jaar is geweest voor Mercedes en de lat ligt volgend jaar zeker hoger. De ambitie is nu om titels te proberen winnen in de Formule E. Er is nog een vrij groot gat met DS Techeetah, dat dit jaar het kampioenschap echt weer gedomineerd heeft. Het is ons doel om dat gat te dichten en in de toekomst hopelijk met hen om de titel te strijden.

MS: Als je tweede wordt kan je natuurlijk maar één plaats beter doen…

SV: Je kunt maar een plaats beter doen, maar die stap is wel de moeilijkste van allemaal. Als je het seizoen bekijkt was het een vreemd seizoen, want de enige die erin slaagde om echt regelmatig te zijn en consequent goede resultaten wist te boeken was Antonio Felix da Costa. Daarachter was het heel close, van de tweede tot de tiende plaats zaten alle rijders binnen de 15 punten of zo. Ik was in Berlijn achtste in de stand en werd uiteindelijk nog tweede. Dat toont hoe competitief het kampioenschap is en hoe klein de verschillen zijn. Regelmatig punten scoren is gewoon super belangrijk. Dat wordt de challenge voor volgend seizoen. Iedereen zal hard werken om regelmatiger te kunnen zijn.

MS: We zagen in Berlijn wel meer rijders die twee wisselvallige weken kenden. Ligt dat aan het kwalificatieformat, waarbij de eerste rijders in de stand de baan moeten schoonvegen? Of zijn er nog andere factoren?

SV: Het kwalificatieformat speelt daar zeker een rol in, ja. Dat maakt de zaken er niet makkelijker op. In de eerste groep kan je soms net de Super Pole halen als je de perfecte ronde rijdt, en soms haal je maar net de top-tien als je geluk hebt. Als je naar de kwalificaties in Berlijn kijkt, dan was het in de eerste groep niet zo erg, maar op sommige circuits is de evolutie van de baan zo enorm dat de rijders uit de eerste groep min of meer de laatste wagens op de startgrid zijn. Het format is daar natuurlijk een beetje op gebouwd, om het de eerste rijders in de stand wat moeilijker te maken. Maar dat is ook waarom het kampioenschap zo spannend is geweest, omdat de snellere wagens door het veld moeten komen en veel moeten inhalen. Dat is zeker een reden waarom het seizoen met ups en downs verliep.

MS: Als team had je door de lockdown heel veel tijd om die seizoensfinale in Berlijn voor te bereiden. Je kreeg er bij Mercedes ook nog enkele extra middelen bij met onder meer ex-Renault-F1 engineer Nick Chester. Denk je dat het team nu goed gewapend is om volgend jaar die regelmaat te kunnen vinden?

SV: Er zijn inderdaad wat mensen bijgekomen en Nick Chester is er daar een van. Die shutdown door het coronavirus was nuttig voor ons omdat we meer tijd hadden om het team in te zetten en door de data te gaan om echt te kunnen analyseren wat er in de eerste races van het seizoen was gebeurd. Het was in het begin van het jaar zo druk met testwerk en de ene race na de andere dat we daar nooit echt de tijd voor hadden. Nu hadden we wel de tijd om tot in de details te gaan en hebben we kleine verbeteringen gevonden. Zoals ik al zei willen we nu de volgende stap nemen, maar de andere teams zitten ook niet stil. Die werken ook allemaal heel hard. We hebben enkele ervaren mensen aangetrokken, wat alleen maar positief voor ons kan zijn. Ik ben heel benieuwd.

MS: Veel supporters denken vast: Stoffel zit bij Mercedes, dat de Formule 1 domineert. Dus dan zullen ze de Formule E ook wel even domineren. Maar zo simpel is het natuurlijk niet.

SV: Zo simpel is het zeker niet, nee. Het is een heel ander verhaal, vooral omdat de reglementen veel strenger en compacter zijn. Er is veel minder verschil tussen alle teams. Het komt allemaal aan op details, dus de verschillen zullen nooit zo groot zijn als in de Formule 1. Voor Mercedes is dit ook een heel belangrijk programma. Zij zijn hier ook ambitieus en willen titels pakken. Er zit dus veel geld en energie in. Voor Mercedes is dit de toekomst en voor mij ook. Ik ben blij dat er er vanaf het begin deel van uitmaak en hopelijk kunnen we samen kampioenschappen winnen.

MS: Je zei al dat het DS Techeetah team van kampioen Felix da Costa het enige team leek dat echt regelmatig kon zijn. Zijn er dingen die je van hen kan leren? Of is dat allemaal geheim en moet je je vooral op jezelf concentreren?

SV: Het is heel moeilijk om exact te weten wat zij zo goed doen. Er komt zeker veel analyse bij kijken, maar het is niet zo dat we kunnen zeggen: kijk, dit doen ze beter dan wij. Het zijn veel details die het verschil maken en zelfs nu na Berlijn zijn er nog veel dingen die we blijven leren. Voor ons is fouten maken bijna positief, omdat we daaruit leren. Je mag ook niet vergeten dat dit het eerste jaar was van Mercedes met deze aandrijving. Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer een stap zetten met de ervaring van dit jaar. Er zijn geen grote revoluties, enkel kleine stapjes.

MS: Hoe realistisch is het om volgend jaar voor die titel te gaan?

SV: Dat moeten we nog afwachten, ik denk dat het te vroeg is om dat te zeggen. We hebben in ons eerste seizoen een race gewonnen en een paar keer op het podium gestaan. Hopelijk kunnen we volgend seizoen regelmatiger meedoen voor de zege en kunnen we onze snelheid bevestigen. Als we dat kunnen doen, dan is alles mogelijk. Het is voor mij zo’n onvoorspelbaar kampioenschap dat het moeilijk is om nu te zeggen waar we volgend seizoen exact zullen staan. Maar ik ben tevreden met het seizoen dat we hebben afgewerkt, ook van mijn kant. Hopelijk kunnen we volgend jaar voor de titel strijden.

