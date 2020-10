Fransman Nato volgt Massa op bij Formule E-team van Venturi

Nato zal voor het zevende seizoen van de elektrische raceklasse instappen als teamgenoot van Edoardo Mortara. De winnaar van de ePrix van Hong Kong in 2019 begint volgend jaar alweer aan zijn vierde jaar in de Formule E. Met Nato krijgt hij een dus rookie aan zijn zijde, al is de Fransman bepaald geen onbekende voor het team. Zo vervulde hij naast zijn LMP1-activiteiten bij Rebellion vanaf 2018 ook de rol van simulatorcoureur bij Venturi.

"Ik ben er klaar voor, al weet ik dat dit avontuur in het begin best lastig zal worden", laat Nato in een eerste reactie aan Motorsport.com weten. "Het belangrijkste is dat ik iedere week punten kan scoren. Dat is eigenlijk het enige doel dat we tot dusver hebben geformuleerd." Nato nam eerder dit jaar de rookie test in Marrakesh voor zijn rekening namens Venturi en was daarin zeven tienden sneller dan gelegenheidsteamgenoot Arthur Leclerc - inderdaad de broer van Charles Leclerc. "Die test verliep vrij goed, ook met het team. Nadien wist ik dat ik een kans zou maken voor aankomend seizoen."

Naar verluidt was Nato ook in gesprek met andere Formule E-teams, hoogstwaarschijnlijk Dragon en NIO 333, voor het geval er geen deal met Venturi zou komen. De coureur uit Cannes kent trouwens al veel van zijn tegenstrevers uit de juniorklassen. Zo kruiste hij al eerder de degens met Stoffel Vandoorne, Robin Frijns en diens DTM-teamgenoot Nico Müller. Nato weet overigens nog niet of hij zijn Formule E-optredens blijft combineren met het WEC-werk voor Rebellion. "Maar het is wel belangrijk om nog iets naast de Formule E te hebben." Het Formule E-debuut van Nato staat gepland voor 16 januari, als het zevende Formule E-seizoen moet beginnen in de Chileense hoofdstad Santiago.

Met medewerking van Matt Kew