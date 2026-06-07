Waarom Cadillac een serieuze kanshebber kan zijn op Le Mans

Een duidelijke favoriet aanwijzen voor de 24 uur van Le Mans van 2026 vereist bijna de vaardigheden van een waarzegger. Naast een paar voor de hand liggende conclusies over de pikorde vragen de diepte van het Hypercar-veld en de steeds kleiner wordende verschillen aan de kop om uiterste voorzichtigheid.

Toch begint zich een duidelijk verhaal af te tekenen nu de technische keuring vrijdag in het centrum van Le Mans van start is gegaan en de testdag van zondag de eerste actie van deze 94ste editie zal opleveren. Kan Cadillac, een jaar na het veroveren van pole-position, nu nog een stap verder gaan?

De Amerikaanse fabrikant heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft een technische evolutie van zijn V-Series.R LMDh-prototype gevalideerd, vooral gericht op aerodynamica. Het doel? De topsnelheid verbeteren, een punt waarop Cadillac in 2025 op de lange rechte stukken van Le Mans duidelijk tekortkwam en dat in de strijd met Porsche en Ferrari duur kwam te staan.

"Ik ga niet per se precies zeggen waar we ons hebben verbeterd", zegt Norman Nato met een vleugje gespeelde spanning. "Maar als je naar de kwalificatie van vorig jaar kijkt, was vrij duidelijk te zien waar we sterk waren en waar we tekortkwamen. We hebben geprobeerd dat gebied te verbeteren, en dat is geen geheim."

Vorig jaar maakte de Cadillac vooral indruk in secties als de Porsche-bochten. Maar als het aankwam op verdedigen en inhalen in raceomstandigheden, werd het gebrek aan topsnelheid een duidelijke handicap. Het ontwikkelingswerk was er daarom op gericht die zwakte aan te pakken, zonder de sterke punten van de auto in gevaar te brengen.

Lees ook: WEC Hoe de kwalificatie voor 24 uur van Le Mans is veranderd

"Iedereen heeft echt gewerkt aan het opnieuw afstellen van het aeropakket van de auto, zodat we competitiever zijn in raceomstandigheden, met duidelijk meer topsnelheid, en zodat we wat meer in lijn zitten met wat de anderen doen", bevestigt Sébastien Bourdais.

"We zagen vorig jaar dat de auto over één ronde heel erg competitief was, maar zo win je Le Mans niet. Als je op de rechte stukken wordt ingehaald en zelf niemand kunt inhalen... Er is enorm veel werk in gestoken en ik denk dat we dit jaar moeten kunnen vechten. Dat is het doel."

Eerste echte test

Foto door: Rainier Ehrhardt

De vraag is nu of de realiteit op de baan die aanzienlijke inspanningen zal bevestigen. Er bestaat weinig twijfel dat topsnelheid een van de meest in de gaten gehouden cijfers zal zijn tijdens de testdag van zondag. Cadillac is naast Ferrari de enige fabrikant die dit jaar drie auto's inzet.

"Het is de eerste keer dat we de auto echt serieus boven de 300 kilometer per uur gaan laten rijden. Het is dus de eerste keer dat we echt zullen weten waar we aerodynamisch staan en hoeveel het ons eventueel kost ten opzichte van Porsche", waarschuwt Bourdais, die de auto met startnummer 38 deelt met Earl Bamber en Jack Aitken.

Ook Nato kijkt ernaar uit om te ontdekken of het werk van het team vruchten zal afwerpen. De Fransman deelt de auto met startnummer 12 met Louis Delétraz en Will Stevens.

"We hebben een globaal idee van waar we winst hebben geboekt en waar we misschien iets hebben ingeleverd, maar we weten het nog niet precies, omdat elk circuit heel anders is", legt hij uit. "Wat we in Imola voelden, was op Spa net iets anders. Daarna zijn we ongeveer twee weken geleden naar Silverstone gegaan, specifiek om de laatste voorbereidingen voor Le Mans af te ronden."

Ook de concurrentie kijkt nauwlettend toe. Volgens Alpine-coureur Frédéric Makowiecki blijft topsnelheid op Le Mans cruciaal "als je een race wil rijden waarin je lot in eigen handen ligt en je niet simpelweg reageert op wat er in het verkeer gebeurt."

Wanneer hij wordt gewezen op het vertrouwen dat uit het Cadillac-kamp komt, reageert de Fransman met een glimlach: "Ze mogen meer dan vertrouwen hebben!"