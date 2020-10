De eerste evenementen van het zevende seizoen van het Formule E-kampioenschap vinden plaats in Santiago, Chili en Riyad, Saudi-Arabië. Het seizoen opent met een dubbele ronde op 16 en 17 januari. Om de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te kunnen garanderen heeft de organisatie nu al bekendgemaakt dat er geen publiek aanwezig zal zijn.

De derde en vierde race van het ABB FIA Formula E World Championship vinden plaats in Saudi-Arabië. De wedstrijden staan gepland voor 26 en 27 februari. Men hoopt in Riyad wel een beperkte hoeveelheid toeschouwers te kunnen toelaten. Daarover wordt op een later moment meer nieuws naar buiten gebracht. De races in Mexico en Sanya zijn tot nader orde uitgesteld.

In een persbericht meldde de Formule E: “We focussen ons op het organiseren van races in zo veel mogelijk internationale steden. We willen zo veel mogelijk vasthouden aan de oorspronkelijke kalender. Bij alle beslissingen die we nemen geniet de gezondheid en veiligheid van ons personeel en de gehele Formule E-gemeenschap van teams, fabrikanten, partners, coureurs en fans de prioriteit. De Formule E blijft nauw contact houden met de lokale autoriteiten om de situatie in de gaten te houden en staat in constant contact met de teams, fabrikanten, partners, uitzendgemachtigden en coureurs.”

De volgende serie races zal begin 2021 aangekondigd worden.