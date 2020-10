Audi behoudt Rast en Di Grassi voor Formule E-seizoen 2020-21

Rast debuteerde in het seizoen 2015-2016 al in de Formule E tijdens de E-Prix van Berlijn. Destijds mocht hij bij Team Aguri invallen voor Antonio Felix da Costa. Daarna verdween de Duitser uit de elektrische klasse, om in 2020 bij Audi terug te keren tijdens de drievoudige double-header in Berlijn. Hij viel in voor Daniel Abt, die door Audi werd ontslagen nadat hij tijdens een simrace een professionele esporter had laten rijden. Rast maakte daarbij een uitstekende indruk: hij scoorde in zes races 29 punten en stond in de voorlaatste race van het seizoen zelfs op het podium.

Voor die verrichtingen is hij beloond met een nieuw contract, zo maakte Audi dinsdag bekend. Rast is al sinds 2009 onderdeel van de Audi-familie en werd twee keer kampioen in de DTM, de klasse waarin hij momenteel ook de leiding in het kampioenschap in handen heeft. Tegelijkertijd maakte het team ook duidelijk Di Grassi nog een seizoen in dienst van de mannen uit Ingolstadt blijft. Tot dusver reed de Braziliaan alle seizoenen voor de renstal en dat deed hij met 32 podiumplaatsen, 796 punten en de titel in 2016-2017 absoluut niet onverdienstelijk. Afgelopen seizoen werd Di Grassi zesde in de titelstrijd.

“De races in Berlijn hebben mij hongerig gemaakt voor meer, dus ik kijk ernaar uit om mijn eerste volledige Formule E-seizoen af te werken”, zei Rast over zijn aanstelling. “Het is een spannend nieuw hoofdstuk in mijn carrière om met Audi in dit wereldkampioenschap te starten en ik kijk er bijzonder naar uit.” Ook Di Grassi heeft zin om zijn samenwerking met Audi voort te zetten. “Ik heb alles ervaren in deze zes jaar: grote successen, verliezen, ongelooflijke emoties. En het beste moet nog komen, want de start-up van toen wordt nu een wereldkampioenschap van de FIA."