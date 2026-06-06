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Alonso haalt hard uit: "Slechtste F1-auto's ooit in Monaco"

Fernando Alonso heeft een uitgesproken hekel aan de nieuwe F1-auto's en mocht daar nog twijfel over bestaan, dan nam hij die na de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Monaco nadrukkelijk weg.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso behoort tot de grootste critici van de nieuwe F1-regels sinds hij voor het eerst de nieuwste Aston Martin testte. Hij klaagde erover dat snelle bochten geen uitdaging meer vormen, omdat coureurs moeten liften vanwege de eisen rond energiemanagement.

Monaco is toevallig de enige plek waar geen energie hoeft te worden bespaard. Dat betekent echter niet dat coureurs vrij zijn van beperkingen rond management, zo maakte een gefrustreerde Alonso duidelijk.

"Dit is waarschijnlijk de slechtste generatie auto's waarmee ik ooit in Monaco heb gereden", verzucht Alonso. "De manier waarop je de batterij oplaadt, met remmen, liften en dat soort dingen, zorgt natuurlijk voor veel inconsistentie in het afremmen op de motor. Soms heb je minder, soms duwt de auto wel en soms niet."

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"Als de batterij helemaal vol is, laad je niet meer bij omdat de batterij vol is. Dan heb je dus geen motorrem. Het voelt alsof de auto doorduwt. Het zijn gewoon de regels. Hybride auto's zouden niet moeten racen. Zo simpel is het."

Inconsistent

Alonso's afkeer van de 2026-auto's wordt versterkt door de specifieke problemen van de AMR26. De Spanjaard klaagde al over "willekeurige terugschakelmomenten" en werd daar in de eerste vrije training opnieuw door verrast. Hij verloor de controle bij het aanremmen van de chicane en tikte de muur aan.

"We winnen nu veel energie terug tijdens het remmen", legt hij uit. "De achteras laadt de batterij enorm op tijdens het remmen. En dan heb je die terugschakelmomenten waarbij de motor met een tussengasstoot moet samenwerken om de volgende versnelling in te schakelen. Er gebeurt dit jaar veel en het lijkt erop dat we nog niet op het juiste niveau zitten."

Fernando Alonso is niet te spreken over deze generatie F1-auto's in Monaco.

Fernando Alonso is niet te spreken over deze generatie F1-auto's in Monaco.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Naast de problemen die de auto "veel te inconsistent" maken, zegt Alonso dat Aston Martin ondanks enkele set-upaanpassingen kampt met "chronisch onderstuur". Het team moet verder experimenteren om mogelijk een oplossing te vinden.

Dat verklaart ook de zorgwekkende achterstand van Aston Martin op de tijdenlijst aan het einde van de vrijdagtrainingen. Cadillac was 0.178 seconde sneller, terwijl het eerstvolgende team, Racing Bulls, op het kortste circuit van het seizoen een marge van 0.546 seconde had.

Bekijk: F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

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