F1 Monaco 2026: Hoe laat begint de kwalificatie vandaag?
De Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco staat vandaag op het programma. In dit artikel lees je alles over de starttijd en het volledige tijdschema van het raceweekend in Monaco.
Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images
Belangrijkste info in één oogopslag:
- Kwalificatie: 16.00 uur (Nederlandse tijd)
- Datum: zaterdag 6 juni 2026
- Circuit: Circuit de Monaco
De mooiste en belangrijkste kwalificatie van het Formule 1-seizoen 2026 staat voor de deur. Op het Circuit de Monaco wordt vandaag gestreden om de pole-position voor de Grand Prix van Monaco. Wie de pole verovert, bevindt zich door het gebrek aan inhaalmogelijkheden in een uitstekende uitgangspositie om de race ook te winnen.
Hoe laat begint de F1-kwalificatie in Monaco vandaag?
De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco begint vandaag (zaterdag 6 juni 2026) om 16.00 uur Nederlandse tijd. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen is rond 17.00 uur bekend wie vanaf welke positie moet beginnen aan de race.
F1 tijdschema Monaco 2026 (Nederlandse tijden)
Bekijk hieronder het volledige tijdschema voor het Formule 1-weekend in Monaco, inclusief Nederlandse starttijden.
|Datum
|Sessie
|Tijd (CEST)
|Vrijdag 5 juni
|Eerste vrije training
|13.30u - 14.30u
|Vrijdag 5 juni
|Tweede vrije training
|17.00u - 18.00u
|Zaterdag 6 juni
|Derde vrije training
|12.30u - 13.30u
|Zaterdag 6 juni
|Kwalificatie
|16.00u - 17.00u
|Zondag 7 juni
|Grand Prix van Monaco
|15.00u
Hoe werkt een F1-kwalificatie?
De kwalificatie van de Formule 1 bestaat uit drie segmenten. Na afloop van Q1, die 18 minuten duurt, vallen de zes langzaamste coureurs af. Ook na afloop van de 15 minuten durende Q2 worden de zes langzaamste coureurs uitgeschakeld. De tien overgebleven coureurs hebben in Q3 13 minuten de tijd om te proberen pole-position te veroveren.
Wie pakte pole-position voor de F1 GP van Monaco in 2025?
Vorig jaar was de pole-position in Monaco voor Lando Norris. De Brit van McLaren noteerde in Q3 de snelste ronde ooit in Monaco door 1.09.954 te rijden. Op een tiende volgde Charles Leclerc op de tweede plaats, vlak voor Oscar Piastri in de tweede McLaren. Lewis Hamilton was vierde, maar kreeg drie plekken gridstraf voor het hinderen van Max Verstappen. De Nederlander schoof hierdoor op naar de vierde plek op de grid.
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