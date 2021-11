Sette Camara blijft Dragon Penske trouw voor FE-seizoen 2022

Na drie seizoenen in de Formule 2 werd Sergio Sette Camara door Dragon Penske Autosport – dat destijds nog GEOX Dragon heette – opgeroepen om de laatste zes races van het Formule E-seizoen 2019-2020 af te werken. Hij was destijds de vervanger van Brendon Hartley. Met uitstekende snelheid in de kwalificaties dwong de inmiddels 23-jarige coureur een heel seizoen in dienst van het Amerikaanse team af.

Hoewel Sette Camara slechts twee keer punten scoorde en op positie 22 eindigde in het seizoen 2020-2021, heeft hij daarmee voldoende laten zien om een nieuw contract te verdienen voor het FE-seizoen 2022. “Ik ben blij en trots dat ik in 2022 door kan gaan bij Dragon Penske Autosport”, zei hij over zijn contractverlenging. “De Formule E is een van de meest competitieve kampioenschappen ter wereld en ik ga iedere race alles geven om de resultaten te boeken die het team verdient. Ik ben vastberaden om sterk terug te keren.”

Sette Camara speelde de afgelopen maanden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de software en andere controlesystemen van Dragon Penske. Dat is onderdeel van het pad dat de renstal van Jay Penske wil inslaan met de jonge Braziliaan en dus is de teambaas ook blij met de contractverlenging. “Hij heeft zijn sterke racecraft al gedemonstreerd. Ik verwacht dat hij consistent solide resultaten levert. Sergio is een felle strijder en ik kijk ernaar uit om hem de lat hoger te zien leggen in het aankomende seizoen.”

Afgelopen seizoen begon Sette Camara bij Dragon Penske met Nico Müller aan zijn zijde, maar de Zwitser besloot vroegtijdig af te haken om zich op de DTM te concentreren. Joel Eriksson verving hem in de tweede fase van het Formule E-seizoen. De Zweed hoopt op een langer verblijf bij het team, maar over zijn toekomst heeft Penske nog geen besluit genomen.

Bevestigde coureurs Formule E-seizoen 2022

Team Coureur 1 Coureur 2 Andretti Autosport Jake Dennis N.n.b. Dragon Penske Autosport Sergio Sette Camara N.n.b. DS Techeetah Jean-Eric Vergne Antonio Felix da Costa Envision Racing Robin Frijns Nick Cassidy Jaguar Racing Mitch Evans Sam Bird Mahindra Racing Alexander Sims Oliver Rowland Mercedes Nyck de Vries Stoffel Vandoorne NIO 333 Oliver Turvey N.n.b. Nissan e.dams Maximilian Günther Sebastien Buemi Porsche Andre Lotterer Pascal Wehrlein Venturi Racing Edoardo Mortara Lucas di Grassi

Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images