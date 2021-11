Giovinazzi vindt onderdak bij Dragon Penske in Formule E

Dinsdag werd bekend dat Alfa Romeo na drie seizoenen afscheid neemt van Antonio Giovinazzi. De Italiaan wordt met ingang van 2022 vervangen door Guanyu Zhou en valt daardoor buiten de boot in de Formule 1. De zoektocht naar een andere uitdaging in de autosport heeft echter niet zo lang geduurd. De 27-jarige Italiaan maakt in 2022 de overstap naar de Formule E. Hij gaat aan de slag voor Dragon Penske Autosport, waar hij de nieuwe teamgenoot wordt van de eveneens op dinsdag aangekondigde Sergio Sette Camara.

Giovinazzi kondigde het nieuws aan op zijn eigen social media-pagina’s, het team bevestigde het nieuws vervolgens ook. “Zodra bekend werd gemaakt dat ik volgend jaar niet in de Formule 1 zou rijden, besloot ik om deel te gaan nemen aan het wereldkampioenschap Formule E”, zei hij. “Het is een categorie die ik altijd gevolgd heb en ik kijk er enorm naar uit om onderdeel van Dragon Penske te worden in deze volledig elektrische klasse, waar ik drie jaar geleden al voor getest heb. Ik wil Jay Penske bedanken, die meteen veel interesse toonde om mij aan boord te krijgen.”

De afgelopen drie seizoenen reed Giovinazzi in de Formule 1 voor Alfa Romeo, nadat hij in 2017 zijn debuut maakte bij Sauber als vervanger van Pascal Wehrlein. Zijn beste seizoen kende hij in 2019, zijn eerste volledige F1-seizoen. Met een vijfde plek in Brazilië bracht hij zijn totaal op veertien punten, waarmee hij zeventiende werd in het kampioenschap. Dit seizoen scoorde Giovinazzi alleen een puntje in Monaco, waardoor hij achttiende staat in de titelstrijd. Volgend jaar volgt dus de overstap naar Dragon Penske Autosport, dat afgelopen jaar elfde werd in het kampioenschap.

Giovinazzi’s eerste echte kennismaking met Dragon Penske vindt eind deze maand plaats tijdens de pre-season test in Valencia. Die valt precies tussen de Grands Prix in Qatar en Saudi-Arabië.