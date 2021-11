Alfa Romeo bevestigt Chinees Zhou voor Formule 1-seizoen 2022

De bevestiging van Guanyu Zhou hing al even in de lucht. Nadat hij al een paar maanden tot een van de grootste kanshebbers werd gerekend voor een zitje bij Alfa Romeo, kwam afgelopen vrijdag de grootste hint, toen een Alfa-dealer in Shanghai Zhou vast besloot te feliciteren met een enorme boodschap op een winkelruit. Zhou, die momenteel tweede staat in het Formule 2-kampioenschap, maakt in december zijn debuut voor Alfa Romeo tijdens de rookietest in Abu Dhabi. Het team uit Hinwil gaat volgend jaar verder met een compleet nieuw rijderspaar. Eerder bevestigde de formatie Valtteri Bottas al voor 2022. De Fin tekende een meerjarig contract.

“Ik droom er van jongs af aan al van om zo ver mogelijk te komen in deze sport en nu wordt deze droom werkelijkheid”, reageert Zhou. “Het is een voorrecht om mijn Formule 1-carrière te kunnen starten bij zo’n iconisch team, een team dat in het verleden heel veel jong talent in de Formule 1 heeft gebracht. Mijn doel voor volgend jaar zal zijn om zo veel mogelijk en zo snel mogelijk te leren.” Zhou noemt zijn Formule 1-promotie een ‘doorbraak voor de Chinese autosport’. “Ik weet dat er veel van me verwacht wordt, maar zoals altijd zal ik dat als motivatie gebruiken om mezelf te verbeteren en nog meer te bereiken.”

Volgens teambaas Frederic Vasseur stond Zhou bovenaan op het verlanglijstje. “Het was een belangrijke beslissing voor het team en de toekomst van het team”, laat Vasseur over de rijderskeuze weten aan Motorsport.com. “We hebben volgend jaar te maken met grote veranderingen in de regels. We hebben alle opties bekeken. Valtteri was een logische keuze en voor het plekje naast Valtteri waren er verschillende mogelijkheden. En om velerlei redenen was Zhou onze eerste keus.” Over wat die redenen dan precies zijn: “Het is nooit één ding. Het gaat om een combinatie van snelheid, hoe iemand werkt in een team, hoe iemand samenwerkt met zijn teamgenoot en de financiële kant.”

Einde relatie met Alpine

Het Formule 1-debuut bij Alfa Romeo betekent dat er een einde komt aan Zhou’s relatie met Alpine, zo bevestigt Vasseur. De coureur uit Shanghai werd in 2019 opgenomen in de Renault Sport Academy, nadat hij daarvoor vierenhalf jaar bij de Ferrari Driver Academy had gezeten. In 2020 werd Zhou testcoureur bij het Renault F1-team. Hij voerde verschillende tests uit met een Renault-bolide in 2018 en mocht aan het einde van het jaar aantreden voor de rookietest in Abu Dhabi. Zhou behield zijn testrol voor 2021 en mocht in Oostenrijk de eerste training rijden, waarmee hij de eerste Chinees werd die in actie kwam tijdens een Grand Prix-weekend sinds Ma Qinghua. Qinghua reed in 2012 vier vrije trainingen voor HRT en nam in 2013 één vrijdagsessie voor zijn rekening bij Caterham.

Voor Vasseur was het belangrijk dat Zhou alle banden met Alpine door zou snijden. “Hij staat straks niet langer onder contract bij Alpine. Dat was belangrijk voor me, want ik wil nergens aan gebonden zijn en aan de toekomst kunnen werken. Ik vind het niet zinvol om met een rijder aan de slag te gaan als ik weet dat ik die voor 2023 weer kwijt kan zijn.”

Vasseur hoopt dat Antonio Giovinazzi bij het team betrokken kan blijven. “Ik zou hem graag in de buurt houden, want we hebben drie goede seizoenen met elkaar gehad. Ik mag hem graag, we hebben een zeer goede relatie met elkaar. Ik zou hem graag bij ons houden”, aldus Vasseur, die ook aangeeft dat reserverijder Robert Kubica waarschijnlijk aan boord blijft.

