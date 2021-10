Kaapstad niet op nieuwe Formule E-kalender, Eindhoven ontbreekt

In de gewijzigde kalender zijn wedstrijden in Canada en Zuid-Korea opgenomen, maar Kaapstad is die plek kwijt. De wedstrijd zou plaatsvinden rond het stadion dat in 2010 dienstdeed voor het WK voetbal met andere belangrijke plekken als Robbeneiland en de Tafelberg in het decor. Het kan echter niet doorgaan door aanhoudende problemen met het coronavirus in het land. Zorgen over het debuut van Zuid-Afrika op de Formule E-kalender bestonden al langer, het land zit momenteel in een vierde golf en als gevolg daarvan is de komst van de elektrische klasse uitgesteld.

De E-Prix van Kaapstad stond gepland voor 26 februari, maar voor de vierde ronde van het kampioenschap is nu een datum vrijgehouden op 5 maart. De locatie daarvoor is nog niet bekend. Het betekent dat er nog twee plekken open zijn aangezien de terugkeer van de Formule E in China (19 maart) ook nog niet zeker is. Formule E-baas Jamie Reigle heeft in het verleden aan Motorsport.com laten weten dat er met verschillende partijen gesprekken gevoerd worden in China, maar daarover is nog geen zekerheid.

Eindhoven ontbreekt vooralsnog op de kalender van de Formule E. De organisatie achter de race liet eerder dit jaar weten dat een race in 2022 een optie was, maar dat de samenwerking in principe in 2023 begint. Het is niet duidelijk of die situatie veranderd is en of Eindhoven gezien wordt als mogelijke vervanger voor Kaapstad en/of China. De Formule E gaat in 2022 wel naar Indonesië. Dat was al enige tijd bekend, maar er bestonden twijfels of de lokale overheden zouden instemmen met de komst van de wedstrijd. De wedstrijd in Jakarta staat gepland voor 4 juni.

De nieuwe Formule E-kalender was vrijdagavond onderdeel van een reeks bekendmakingen in het World Motor Sport Council. Zo werd de nieuwe Formule 1-kalender gepresenteerd en werd duidelijk dat de Formule E in 2022 overstapt op een nieuw kwalificatieformat.

Formule E-kalender 2022

Datum Locatie 28-29 januari Riyadh 12 februari Mexico-Stad 5 maart nog niet bekend 19 maart nog niet bekend (China) 9 april Rome 30 april Monaco 14 mei Berlijn 4 juni Jakarta 2 juli Vancouver 16-17 juli New York 30-31 juli Londen 13-14 augustus Seoul