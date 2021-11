De Vries over F1-geruchten: “Heb er zelf geen controle over”

In de zomermaanden werd Nyck de Vries in verband gebracht met Mercedes-klantenteam Williams. De formatie uit Grove koos uiteindelijk voor voormalig Toro Rosso- en Red Bull-coureur Alex Albon als teamgenoot van Nicholas Latifi. De Vries werd ook nog even genoemd als kandidaat bij Alfa Romeo, maar ook daar lijkt geen plek te zijn. De Nederlander hoeft zich echter geen zorgen te maken, want met zijn Formule E-fabriekszitje bij Mercedes heeft hij het prima voor elkaar. Komend jaar hoopt hij zijn titel te verdedigen in de elektrische raceklasse, waarvan het seizoen eind januari in Saudi-Arabië van start gaat.

De Vries sprak in de Motorsport.tv-show This Week with Will Buxton over zijn F1-kansen, maar wilde niet kwijt hoe dicht hij nu exact bij een deal was: “Ik voelde me vereerd dat mijn naam rondging en dat mensen me in verband brachten met Formule 1-teams. Uiteindelijk heb ik zelf niet zoveel controle over geruchten of speculatie, of zelfs mogelijkheden. Het enige waar ik controle over heb, zijn mijn prestaties op de baan. Daar ligt mijn focus en prioriteit. Ik denk dat dat de enige manier is om mijn carrière voort te zetten en om nieuwe deuren te blijven openen. Dus dat blijf ik doen. Ik geef toe dat elke jonge rijder dezelfde droom heeft, en dat is Formule 1-coureur worden. Ik ben nog jong, dus ik zou liegen als ik zeg dat ik die droom niet langer heb. Daarom focus ik me gewoon op mijn taken en laat de rest gewoon gebeuren.”

Bomvol programma

De Vries won de Formule 2-titel in 2019 en maakte vervolgens de overstap naar de Formule E. Bij Mercedes speelt hij ook een belangrijke rol in de F1-simulator en als reservecoureur. Zo was hij afgelopen Formule 1-weekend aanwezig in Mexico, zit hij aankomend weekend tijdens de GP van Brazilië in de Mercedes-simulator in Brackley en reist hij vervolgens weer door naar de GP van Qatar. Daarnaast is hij actief in de endurance-racerij, met onder meer de 24 uur van Le Mans. Kortom, een druk baasje: “Het Formule E-seizoen is vrij compact. Dat eindigt al in augustus. Dan gaat de focus iets meer uit naar F1 en endurance. Tijdens de winter hebben we even de tijd om de batterijen op te laden voordat de Formule E weer start. Het is echter geweldig om zo druk te zijn en bij zoveel verschillende kampioenschappen betrokken te zijn met zulke geweldige teams. Uiteindelijk, en dat klinkt cliché maar het is echt waar, leer je van alles wat je doet. Ik geniet er ontzettend van. Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik krijg, dus ik hoop goed te blijven presteren.”

Bekijk hieronder het volledige interview, met onder meer de lastige vraag wie er dit jaar F1-kampioen wordt: landgenoot Max Verstappen of teamgenoot Lewis Hamilton.