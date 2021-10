F1 presenteert kalender voor 2022, Zandvoort weer begin september

Zoals verwacht zet de Formule 1 vol in op het meest uitvoerige seizoen uit de historie met maar liefst 23 krachtmetingen. Het jaar waarin de auto's met het grondeffect terugkeren, begint in het weekend van 20 maart op het Bahrain International Circuit. Dat gebeurt waarschijnlijk na een driedaagse test op datzelfde circuit en een wintertest van maar liefst vijf dagen in Barcelona, hetgeen de Formule 1 overigens nog wel officieel moet bevestigen. Na de ouverture in Bahrein blijft de F1-karavaan nog een weekje langer in het Midden-Oosten doordat Saudi-Arabië voor 2022 heeft verzocht om een plekje aan het begin van het seizoen.

Imola vervangt China, Dutch GP in september

Australië, dat voor het derde jaar op rij (de sof van 2020 meegeteld) niet het decor van de eerste Grand Prix vormt, hoopt in het weekend van 10 april alsnog aan bod te komen. Nadien zou de Formule 1 eigenlijk naar China trekken, maar door de nasleep van de coronacrisis is die plaats naar het geliefde Imola gegaan. Die race luidt overigens nog niet helemaal het Europese seizoen in. Begin mei staat eerst nog een uitstapje naar Miami op het programma. Er is Liberty Media bijzonder veel aan gelegen om meer races in de Verenigde Staten te organiseren en de eerste Grand Prix rond het stadion van de Miami Dolphins moet een stap in de goede richting vormen.

Voor de maand mei was ook de tweede Grand Prix van Nederland sinds 1985 bedacht. Maar de noodgedwongen keuze voor begin september in 2020 is zowel de organisatie in Zandvoort als ook de Formule 1 dermate goed bevallen dat die lijn wordt doorgetrokken. Zandvoort komt daardoor op 4 september aan de beurt en blijft een 'triple header' vormen met Spa-Francorchamps en Monza. Het voornaamste pijnpunt van de nieuwe kalender is daarmee ook meteen benoemd: de triple headers, reeksen van drie raceweekenden achter elkaar. Zo bevat de goedgekeurde kalender twee triple headers na de zomerstop en hebben teams in een eerder stadium aangegeven juist van die opzet af te willen na de coronacrisis. De Formule 1, Liberty en FIA hebben de coronaperiode echter aangegrepen om van triple headers een ingeburgerd fenomeen te maken in de paddock.

Relatief vroeg slotstuk door WK voetbal

Het tweede onderwerp van discussie betreft de sprintraces. Niet alle fans en volgers zijn onverdeeld positief over dat initiatief, maar de Formule 1 is er zelf wel over te spreken. De opzet waarbij er iedere dag iets op het spel staat, is vooral commercieel interessant. Alhoewel er formeel nog een evaluatie plaatsvindt na de Braziliaanse GP, waar de derde sprintrace van dit jaar wordt gehouden, wil de Formule 1 dolgraag door met deze opzet. Zo ligt het plan op tafel om volgend jaar bij zes van de 23 Grands Prix een zaterdagse sprintrace te organiseren, al moet de organisatie dat voornemen ook nog officieel kenbaar maken.

Het Formule 1-seizoen 2022 eindigt overigens een stuk eerder dan de huidige en ook dan de vorige jaargang in verband met het wereldkampioenschap voetbal, dat volgend jaar in de winter wordt gehouden. De laatste Grand Prix van volgend jaar staat daardoor al voor 20 november gepland in Abu Dhabi. Voordien moeten onder meer Japan en idealiter ook Singapore weer aan bod komen. De Aziatische races zijn in coronatijd consequent van de kalender geschrapt, maar moeten in 2022 weer terugkeren. Van een race in Vietnam is overigens geen enkele sprake meer.

De volledige Formule 1-kalender voor 2022:

20 maart Bahrein (Sakhir) 27 maart Saudi-Arabië (Jeddah) 10 april Australië (Melbourne) 24 april Emilia-Romagna (Imola) 8 mei Miami 22 mei Spanje (Barcelona) 29 mei Monaco 12 juni Azerbeidzjan (Baku) 19 juni Canada (Montreal) 3 juli Groot-Brittannië (Silverstone) 10 juli Oostenrijk (Spielberg) 24 juli Frankrijk (Paul Ricard) 31 juli Hongarije (Boedapest) 28 augustus België (Spa-Francorchamps) 4 september Nederland (Zandvoort) 11 september Italië (Monza) 25 september Rusland (Sochi) 2 oktober Singapore 9 oktober Japan (Suzuka) 23 oktober Verenigde Staten (Austin) 30 oktober Mexico (Mexico-Stad) 13 november Brazilië (Sao Paulo) 20 november Abu Dhabi