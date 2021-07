Eindhoven nog volop in de race voor Formule E in 2022

Afgelopen week werd de voorlopige kalender voor het volgende Formule E-seizoen wereldkundig gemaakt. Op die kalender was plaats voor drie nieuwe racelocaties, te weten Vancouver, Kaapstad en Seoul.

Hoewel er op de kalender nog ruimte is voor extra races, was Eindhoven de grote afwezige en dat terwijl de stad al jaren een lobby voert om een race te organiseren. De Stichting Formula-Eindhoven liet eind vorig jaar bij monde van voorzitter Peter-Paul Laumans weten dat de kans 95 procent was dat de elektrische klasse in 2022 naar Eindhoven zou komen. Ook deelde men destijds al details over het ontwerp voor een circuit, ontworpen door Hermann Tilke.

De stichting laat vrijdag weten dat de suggestie dat er volgens jaar geen race in Eindhoven zal plaatsvinden, niet juist is en dat de gesprekken met de Formule E ‘constructief’ en ‘in een vergevorderd stadium’ zijn. “Wij hebben de afgelopen tijd met een gespecialiseerd team gewerkt aan het uitwerken van een zo compleet mogelijk voorstel voor Formula E Holdings”, legt Peter-Paul Laumans, voorzitter Stichting Formula-Eindhoven, uit. “Dat voorstel bespreken we nu in Londen. De coronapandemie heeft een vertragend effect gehad op de gesprekken en onderzoeken. De internationale reisrestricties zorgden bijvoorbeeld voor vertraging in het uitvoeren van onze trackstudies. Maar inmiddels zijn we volledig op snelheid.”

Dat Eindhoven nog niet op de kalender van 2022 staat is niet meer dan logisch, vervolgt Laumans. “De kalender die Formula E heeft gecommuniceerd is een voorlopige versie, zo heeft covid bijvoorbeeld ook nog steeds wereldwijd impact op evenementenkalenders. Dus toekenning van een race aan onze stichting voor 2022 is helemaal niet uitgesloten. Maar we denken verder dan 2022. Onze gesprekken met Formula E Holdings zijn altijd gebaseerd geweest op een lange termijn, meerjarige samenwerking, startend in 2022 of 2023. Parallel aan de gesprekken met Formula E zijn we ook de verschillende trackopties aan het afronden.”

Ook Formule E-directeur Oli McCrudden benadrukt dat er nog niets is besloten rond Eindhoven en dat er nog onderhandeld wordt. “Het voorstel van [de Stichting] Formula-Eindhoven toont een professionele en positieve benadering van het organiseren van een race. Onze besprekingen zijn nog gaande. De steun voor een evenement in Eindhoven is zeer bemoedigend.”