Formule E in 2022 alsnog naar Indonesische hoofdstad Jakarta

De FIA publiceerde afgelopen donderdag het voorlopige schema voor het komende seizoen met een recordaantal van 16 races, maar achter één datum – 4 juni – stond nog een TBD (to be decided – nog te bepalen). Er werd gespeculeerd dat die datum ingenomen zou worden door Eindhoven dat nog gesprekken voert met de FE-organisatie, maar inmiddels is duidelijk geworden dat de vacante plek naar Jakarta gaat.

Alberto Longo, mede-oprichter van de Formule E liet weten: “We kunnen niet bekendmaken waarom we daar [op die datum] een TBD hebben geplaatst. Maar in principe hebben we een contract met Indonesië, met Jakarta. Ons plan is om daarheen te gaan. De gouverneur zelf heeft echter om een beetje tijd gevraagd om de race aan te kondigen. Daarom hebben we de datum verlengd.” De toevoeging van Jakarta aan de kalender zal worden definitief worden bevestigd na de volgende vergadering van de FIA World Motor Sport Council in Parijs op 15 oktober. Wat het betekent voor Eindhoven is niet duidelijk.

De kandidatuur van Jakarta is al jaren controversieel. Het gemeentebestuur zou tot dusverre al ruim 60 miljoen euro in het prestigeproject hebben gestoken. Daarbij loopt vooral Greenpeace te hoop tegen een deelname. De regio wordt al jaren getroffen door overstromingen en de lokale tak van de milieuorganisatie roept dan ook om de miljoenen te besteden aan het verbeteren van de infrastructuur in en rond de miljoenenstad.

Longo liet ook weten dat de Formule E van plan is om in 2023 terug te keren naar Parijs, op een herziene lay-out van het circuit die plaats moet bieden aan de nieuwe generatie Formule E-wagens. Eigenlijk zou er dit seizoen al een (vijfde) E-Prix van Parijs op het programma staan, maar die is vanwege de coronapandemie geannuleerd. Ook Santiago de Chili werd dit jaar afgeblazen, maar ook die Zuid-Amerikaanse stad zou in 2023 terugkeren op de kalender.