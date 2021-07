Formule E krijgt drie nieuwe races, Eindhoven ontbreekt voorlopig

De Formule E gaat in het achtste seizoen voor de vierde ronde van het kampioenschap naar Kaapstad in Zuid-Afrika. De wedstrijd staat op de planning voor 26 februari. Eerder dit jaar ging het stadsbestuur van Vancouver akkoord met het organiseren van een Formule E-race. Nu is de eerste afspraak in de Canadese stad ook daadwerkelijk bevestigd. De wedstrijd vindt plaats op 2 juli en vormt daarmee een mooie combi met de dubbel in New York.

De afsluitende wedstrijden worden in Seoul gehouden. Door het coronavirus werd die afspraak al meerdere malen opgeschoven, maar op 13 en 14 augustus 2022 gaat het seizoen daar toch echt afgesloten worden. Monaco is op de kalender behouden, ondanks dat die race zou rouleren met de Historische GP in Monaco. China krijgt voor het eerst sinds 2019 weer een E-Prix, maar het is nog niet duidelijk waar de race exact verreden wordt. Formule E-baas Jamie Reigle liet eerder aan Motorsport.com weten dat Sanya de belangrijkste kandidaat is, maar ook andere steden behoren tot de kanshebbers.

De locatie voor de negende ronde van het kampioenschap op 4 juni 2022 moet nog ingevuld worden. Lange tijd werd gedacht dat deze plek voorbehouden zou zijn voor Eindhoven. De Stichting Formula-Eindhoven liet eind vorig jaar bij monde van voorzitter Peter-Paul Laumans weten dat de kans 95 procent was dat de elektrische klasse in 2022 naar Eindhoven zou komen. Ook deelde men destijds al details over het ontwerp voor het circuit, dat uitgetekend zou worden door Hermann Tilke. Het is niet uitgesloten dat Eindhoven alsnog op de kalender komt te staan. Jakarta zou de andere kandidaat zijn voor de lege plek op de kalender.

Het betekent dat Valencia geen Formule E-race meer organiseert. Dit jaar kon het Ricardo Tormo Circuit de elektrische klasse nog uit de brand helpen door twee wedstrijden te houden op het permanente circuit. Met double-headers in Riyadh, New York, Londen en Seoul telt de Formule E-kalender in 2022 maar liefst zestien races. Daarmee is het de langste kalender uit de geschiedenis van het kampioenschap.