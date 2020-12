"95 procent kans dat Nederland in 2022 eigen Formule E-race krijgt"

In de Brabantse stad wordt al veel langer gedroomd van of - beter gezegd - hard gewerkt aan een eigen Formule E-race. De allereerste editie moet in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. De ambitieuze plannen daarvoor lijken stap voor stap werkelijkheid te worden. "Ik zou zeggen dat de kans op een Nederlandse Formule E-race nu 95 procent is", aldus Laumans van Stichting Formula-Eindhoven in gesprek met BNR Nieuwsradio - dat het interview morgenochtend (op nieuwjaarsdag dus) in z'n totaliteit uitzendt.

Investering van 15 à 20 miljoen, duidelijkheid in maart

"Ik droomde in mijn hoofd eigenlijk al van twintig verschillende circuits. Uiteindelijk zijn er drie overgebleven en is daar weer eentje uit voortgekomen. Die optie moest door een onafhankelijke track designer worden getoetst op veiligheid en de FIA-normering. Dat is gebeurd", licht hij het proces toe. "Uiteindelijk hebben we een rapport gekregen met wat er nog aangepast moet worden. Daarna ga je voor een Commercial Agreement en vervolgens naar het FIA World Motor Sport Council. Daar zitten we nu."

In maart 2021 moet datzelfde World Motor Sport Council de knoop doorhakken, waarmee Eindhoven idealiter een plekje voor 2022 krijgt. Maar wat gaat dit kosten? "Nou ja, wij noemen het liever een investering. Uiteindelijk hebben we het over een investering van tussen de vijftien en de twintig miljoen per jaar. Dat komt vooral doordat we geen circuit ter beschikking hebben. We moeten behoorlijk wat aanpassingen aan de publieke ruimte doen, de veiligheidsmaatregelen van de FIA zijn enorm strikt. Al die faciliteiten moet je realiseren." Dat klinkt duur, maar Laumans benadrukt dat het plan financieel haalbaar is en juist iets kan opleveren. "Er is een onafhankelijk economische haalbaarheidsstudie naar gedaan. De opbrengsten zijn in ieder geval meer dan wat er geïnvesteerd moet worden."

Tilke op bijzondere wijze gestrikt als ontwerper: "Wie zit dichtbij?"

Vervolgvraag luidt natuurlijk hoe het stratencircuit in Eindhoven er precies uit moet zien? Alhoewel Laumans daar niet veel over mag vertellen, doet hij wel uit de doeken dat Hermann Tilke de ontwerper is. Een grote naam, al is men in Eindhoven op even onorthodoxe als ook vermakelijke wijze bij hem terecht gekomen. "We kregen te horen dat een onafhankelijke track designer dit werk moet doen. We dachten: daar zijn er in de wereld vast niet veel van, dus laten we even een lijstje maken. En wie zit er dichtbij? Hermann Tilke. De dag erna zat ik al met hem aan tafel. En weer een dag later stond de 'director street circuits' al in Eindhoven. Nog voordat ik überhaupt een contract met de Formule E over een technische studie had getekend, had ik de eerste scan van Tilke al binnen. Fijn dat we dé naam uit de autosport hebben."

"Dit heb ik nog nooit gedaan en mijn medekompanen ook niet. De manier waarop wij het organiseren is dus vrij onorthodox", lacht Laumans er zelf ook om. Toch is het project bittere ernst, net als een gesneuveld plan om dwars door het voetbalstadion van PSV te rijden. "Die optie hebben we inderdaad serieus besproken. Sterker nog: PSV is één van onze partners geworden. We moesten bekijken of het openen van het Philips Stadion haalbaar was, daar hebben we serieus naar gekeken. Maar vervolgens moest er ook nog een stuk onder de spoorlijnen door, twee keer eigenlijk, dat is de killer van die circuitoptie gebleken." Maar welke omloop is het dan wel geworden? "Daar mag ik niks over zeggen, dat staat zwaar onder NDA", gebruikt Laumans tot slot de Engelse term voor een geheimhoudingsverklaring.