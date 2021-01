Openingsraces Formule E in Saudi-Arabië gaan gewoon door

De dubbele Diriyah E-Prix op 26 en 27 februari staat te boek als de openingsronde van het Formule E-kampioenschap, nadat vorige maand duidelijk werd dat de oorspronkelijke (dubbele) seizoensopener in de Chileense hoofdstad Santiago niet door kon gaan. De twee races in Chili zouden op 16 en 17 januari worden verreden, maar werden uitgesteld na de snelle verspreiding van een nieuwe variant van het COVID-virus in Groot-Brittannië.

In een korte tweet laat de Formule E weten dat de twee nachtraces in het Saudische Diriyah wel zoals gepland door zullen gaan. In Saudi-Arabië wordt momenteel de Dakar Rally verreden, de deelnemers en media konden slechts met een aantal gecharterde vliegtuigen naar het land afreizen, nadat het Saudi-Arabische ministerie van Binnenlandse Zaken alle internationale vluchten in en uit het land met uitzondering van ‘uitzonderlijke gevallen’ had opgeschort. Die beperkingen zijn echter op 3 januari weer opgeheven. In plaats daarvan moeten reizigers die uit een land komen waar de nieuwe coronavariant is opgedoken, ten minste 14 dagen buiten dat ‘besmette’ land doorbrengen voordat ze Saudi-Arabië binnenkomen.

Na de E-Prix in het Midden-Oosten staat een aantal races in Europa, Zuid-Korea en de Verenigde Staten gepland, maar een volledig programma is er nog niet. Zo wordt er met de Chileense overeid overlegd over een nieuwe datum voor de races in Santiago en moeten er ook nog nieuwe data worden gevonden voor de E-Prix in China en Mexico. Al het materiaal van de Formule E – waaronder de auto’s – bevindt zich momenteel in Zuid-Amerika. Daar is het begin vorige maand rechtstreeks vanaf de pre-season tests in Valencia naar toe verscheept.