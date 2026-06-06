F1 25 - 2026 Season Edition review: Realisme was nog nooit zo deprimerend

Sinds 2009 heeft Codemasters onafgebroken elk jaar nieuwe Formule 1-games uitgebracht. Nieuwe consolegeneraties maakten niet uit: er kwam elke keer een nieuwe titel uit, waardoor ook het volledige bedrag van zo'n 60 euro uitgegeven moest worden om aan de slag te gaan met de nieuwste auto's, coureurs en circuits.

Het jaar 2026 vormt een breuk met die trend. EA Sports en Codemasters hebben namelijk geen nieuwe game uitgebracht, maar besloten om het voor dit jaar te beperken tot betaalde downloadable content (DLC). Wie de F1-game van 2025 in bezit heeft – simpelweg F1 25 genaamd – kan nu de 2026 Season Pack kopen. Deze kost 24,99 euro op PC en 29,99 euro op Xbox of PlayStation. Wie F1 25 nog niet heeft, kan de F1 25 - 2026 Season Edition kopen voor 49,99 euro (PC) of 59,99 euro (console).

Het is een opvallende stap van EA Sports, maar een die over het algemeen wel gewaardeerd kan worden. Immers kunnen nieuwkomers meteen instappen met F1 25 én aan de slag gaan met het seizoen 2026 terwijl mensen met F1 25 op zak nu een keer goedkoper uit zijn om van de nieuwe 'game' te genieten.

Onderhuids is er - zoals te verwachten valt - niet veel veranderd, aangezien de basisgame nog altijd F1 25 is. De menu's zijn niet veranderd en aan de muziek is ook niet gesleuteld. Wat biedt de 2026 Season Pack dan wel? Nou, toegang tot de F1-auto's van 2026, de coureurs en alle circuits van dit seizoen. Dat betekent ook dat er al gereden kan worden op de virtuele variant van de Madring, waar later dit jaar de Spaanse Grand Prix verreden wordt.

Het gaat echter wel verder dan alleen een 'skin' voor F1 25. De F1-auto's van 2026 zijn in het echt immers flink veranderd door de nieuwe krachtbronnen en het aangepaste chassis. Deze aanpassingen zijn ook verwerkt in de 2026 Season Edition voor F1 25.

Formule 1-coureurs hebben de nieuwe auto's al vergeleken met Mario Kart - dat spel heeft ondergetekende al vaak genoeg gespeeld, waardoor die vergelijking ook gemaakt kan worden met F1 25 - 2026 Season Edition. Zo ver gaat het nog net niet, al is de beleving van de 2026-auto's in zekere zin deprimerend te noemen.

De eerste meters met een F1 2026-auto in de game voelen aanzienlijk anders dan die van 2025. De auto's stoeien meer met onderstuur als gevolg van de afname in downforce door aanpassingen aan het chassis terwijl de batterij nu een veel prominentere rol speelt.

De race-engineer in de game begeleidt je in dit proces en legt haarfijn uit waarom lift-and-coast belangrijk is en hoe de overtake werkt. Dit blijft zich echter elke sessie herhalen en dus neemt de neiging al snel toe om de 'tutorials' van hem uit te schakelen in de instellingen.

Tactisch rijden

Wie een ronde op Spa-Francorchamps rijdt, voelt meteen hoe de nieuwe motoren een cruciale factor spelen in de Formule 1 van vandaag. Als je de boost inzet in de eerste sector, voel je dat wel in de tweede sector en waarschijnlijk ook in de laatste. Het gaat nu om veel meer dan puur de snelste zijn en constant pushen: er moet echt strategisch nagedacht worden over de inzet van het elektrovermogen.

Zo kan de motor al bij de klim van Eau Rouge terugvallen in snelheid als de boost te veel gebruikt is in de laatste sector - te enthousiast die boostknop indrukken heeft hoe dan ook consequenties. De topsnelheid zal hoe dan ook gedurende een ronde op de meeste circuits ergens afnemen - en dat is jammer.

Het zorgt ervoor dat er een grote rol is weggelegd voor lift-and-coast - ook wel bekend als LiCo. Wie in andere simracegames al langeafstandsraces heeft gereden en dit heeft toegepast om brandstof te sparen - zoals ondergetekende - krijgt het vrij vlot onder de knie en kan het ook wel waarderen.

Niet alleen bespaart het brandstof, maar het resulteert in meer vermogen om in te zetten in de bochten en rechte stukken die daarop volgen. Het is een tactisch spel dat tegelijkertijd heel lonend en bevredigend kan voelen als dit goed toegepast wordt, maar ook een 'leeg' gevoel geeft - want is dit nou écht de essentie van racen? Een snellere rondetijd rijden door op sommige plekken tactisch te liften?

Niet voor niets staat in de kop van deze recensie al dat realisme nog niet eerder zo deprimerend heeft gevoeld: het is in een game wel degelijk interessant om te zoeken naar de beste manier om al deze nieuwe technieken toe te passen om tot een snelle rondetijd te komen, maar het besef dat dit is waar de Formule 1 nu om draait - dat is toch een pijnlijke constatering.

Toch moet tegelijkertijd toegegeven worden dat dit dus in een game wel degelijk een extra dimensie toevoegt. Het voelt kunstmatig, ja, maar in een game is dat an sich geen probleem. Geef je sector 1 en 2 op om te knallen in de laatste sector? In welke bochten houd je in en hoe lang houd je de boostknop ingedrukt? Het is echt een zoektocht naar de juiste balans en dat biedt weer nieuwe uitdagingen en dat houdt het ook fris. Bovendien kan je zo ook weer iets meer verschil maken dan alleen op pure snelheid.

Stevige duels

Zo is het rijden zelf nogal een 'bijzondere' ervaring, maar hoe zit het dan met het racen? Op dat vlak is er wel vooruitgang te vinden: de AI lijkt in de 2026-auto's veel meer bereid te zijn tot duels en gewaagde inhaalacties - een beetje zoals al te zien is geweest in het echte Formule 1-seizoen dankzij de verschillen in batterijlading.

Op Las Vegas heeft ondergetekende het meermaals zien gebeuren dat de AI het drie wijd maken op het lange rechte stuk. Het zorgt voor hachelijke momenten, maar biedt ook weer kansen om er tactisch achter te rijden, meer energie te herwinnen en vervolgens te proberen hen te passeren.

Sommige inhaalacties voelen kunstmatig aan: de AI rijdt op sommige momenten heel langzaam doordat de batterij opgeladen wordt en zo blaas je aan hen voorbij – of vice versa. Op basis van de eerste races van de echte Formule 1 lijkt dit echter representatief voor de nieuwe regels en dus valt te prijzen dat dit ook in de game terug te vinden is – en het maakt meteen duidelijk dat het ook iets meer is dan een 'skin' voor F1 25.

Gemiste kansen

Doordat het slechts DLC betreft en geen gloednieuwe game, zijn er echter ook enkele zaken die simpelweg stilstaan. Zo zijn er geen nieuwe circuits bij gekomen die met de laser gescand zijn - wat we in onze review van F1 25 juist prezen als zeer waardevolle toevoeging - en zijn er geen vernieuwingen te vinden in de carrièremodus of MyTeam-modus.

Daarnaast is het een gemis dat er geen mogelijkheid is om Co-op Career-modus met twee spelers te spelen met de 2026-auto's - dat kan alleen met de 2025-bolides. Wie hoopt dat dit later alsnog mogelijk zal zijn, moet teleurgesteld worden: op Reddit heeft de Community Lead for F1 al aangegeven dat dit niet gaat gebeuren.

Daarnaast kunnen de 2026-auto's niet in ranked multiplayer, leagues en F1 World events gebruikt worden. Dat maakt het ook meteen een stuk lastiger om overtuigend 'ja' te zeggen op de vraag of deze DLC het volledig waard is, want de mogelijkheden om de nieuwe auto's te gebruiken zijn net iets te beperkt. Verwacht dan ook geen echte doorbraak in F1 25 - 2026 Season Edition; daarvoor moet men waarschijnlijk wachten tot F1 27.

Conclusie

Al met al is F1 25 - 2026 Season Edition een opvallende verschijning. Het is verfrissend te noemen dat niet het volledige bedrag voor een nieuwe game betaald hoeft te worden, maar slechts de helft. Bovendien krijgen F1-fans die nu instappen als het ware twee games - of eigenlijk seizoenen - voor de prijs van één. Daarnaast bieden de 2026-auto's genoeg uitdaging om het interessant te houden en valt er genoeg te vechten met de AI.

Anderzijds biedt de DLC weinig vernieuwingen - het is en blijft onderhuids immers F1 25 en dat voel je ook aan alles terug. Dat betekent ook dat - op de toevoeging van Madring na - er geen echte nieuwigheden zijn die betrekking hebben op iets anders dan de auto's zelf. Het is dan ook de vraag in hoeverre de 2026-DLC interessant genoeg blijft om het gat tot aan F1 27 te overbruggen.