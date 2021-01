Formule E beloont winnaar esportstitel met test in echte FE-bolide

Het esports-kampioenschap van de Formule E krijgt de naam Accelerate en is een vervolg op de Race at Home Challenge, een virtueel kampioenschap dat werd opgezet naar aanleiding van de corona-pandemie. Daarbij namen de 24 Formule E-coureurs het tegen elkaar op en daarnaast werd er een apart kampioenschap voor simracers opgezet. Op de grid van Accelerate zullen 24 rijders plaatsnemen en de races worden georganiseerd in de game rFactor 2, waarvoor simulaties zijn gemaakt van de echte Formule E-stratencircuits. Voorafgaand aan de eerste race vindt er een kwalificatiesessie plaats. Die wordt verreden op de virtuele versie van het circuit op luchthaven Tempelhof in Berlijn en duurt nog tot 13 januari om 23.59 uur. De drie snelste coureurs zijn zeker van een plek op de grid, hoewel de FE het recht heeft om meer coureurs toe te laten op basis van de kwalificatie.

Het kampioenschap wordt op professionele wijze aangepakt: iedere coureur wordt gekoppeld aan een van de echte FE-teams en scoort punten voor dit team. Andersom kunnen de rijders rekenen op adviezen en ‘andere ontwikkelingskansen’ van de renstallen. Het schema van Accelerate omvat zes races van 25 minuten, die onderdeel zijn van uitzendingen van 90 minuten. De laatste ronde van het kampioenschap bevat twee extra races, waarbij telkens ook twaalf echte FE-coureurs meerijden. In tegenstelling tot de Race at Home Challenge dienen de deelnemers nu ook rekening te houden met het managen van hun batterij en het activeren van Attack Mode. Rijders die aan alle races deelnemen krijgen een deel van de 100.000 euro tellende prijzenpot en de kampioen verdient een test in een echte Gen2 Formule E-bolide.

Mercedes-rijder Stoffel Vandoorne won afgelopen jaar de titel in de Race at Home Challenge. Hij vindt het mooi dat de Formule E op deze manier probeert om de fans en de volgende generatie coureurs bij de sport te betrekken. “Formula E Accelerate heeft een aantal verbeteringen die het in vergelijking met het vorige evenement dichter bij de werkelijkheid brengen. In de Race at Home Challenge merkte ik hoe competitief en veeleisend het is om op regelmatige basis op zo’n hoog niveau te racen. Deze keer is er een extra uitdaging met de introductie van energiemanagement en Attack Mode. Dat heb ik zelf nog niet uitgeprobeerd, dus het wordt interessant om te zien hoe de rijders ermee omgaan.”