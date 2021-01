DTM en Formule E lastig te combineren? Frijns puzzelt met kalenders

Het is in de afgelopen jaren een beproefd recept gebleken: de DTM en Formule E combineren. Maar door corona zijn de kaarten nu anders geschud. Frijns is door zijn contract met Envision Virgin Racing al wel verzekerd van een Formule E-zitje, maar een nieuwe DTM-deal met Audi is er nog niet. "Ik zeg nog altijd: als ik de kans krijg, dan grijp ik die met beide handen aan. Maar het is erg moeilijk om momenteel iets te zeggen. Iedereen weet dat de Formule E mijn prioriteit heeft. Ik heb de laatste twee à drie jaar steeds het geluk gehad dat er geen enkele clash tussen de Formule E en DTM is geweest. Maar nu veranderen de kalenders steeds door corona..."

Lastige tijd: Formule E heeft prioriteit door contract

"Ze zeggen vanuit de Formule E wel wanneer de wedstrijden moeten plaatsvinden, maar dat kan zo weer veranderen. De race in Santiago is al uitgesteld. Verder zeggen ze Mexico in juni, maar misschien ook niet. Misschien Santiago wel in juni, misschien ook niet. Ik kan daardoor nog niet tegen Audi zeggen ‘ik wil DTM rijden’ als ik vervolgens twee, drie of vier wedstrijden moet missen door clashes met de Formule E", vervolgt Frijns het gesprek met Motorsport.com Nederland. Het zijn met andere woorden onzekere tijden en Frijns verwacht niet snel witte rook. "In de komende weken zal er niet veel veranderen door die hele coronacrisis. Het wordt juist weer erger, vooral in Engeland. Het is dus heel moeilijk om iets te plannen."

De lastige legpuzzel om een behapbare planning samen te stellen, is ook de enige reden waarom er nog geen deal met Audi is voor 2021. "Het is een feit dat Audi mij graag wil houden. Zij zijn blij met wat ik gedaan heb en hoe ik met het team werk. Dat is geen probleem, alleen die kalenders... Die vormen het enige probleem. Audi kan mij momenteel niet echt iets aanbieden en ik Audi ook niet, puur omdat we niet weten hoeveel clashes er komen." Daar komt bij dat zijn verplichtingen in de elektrische raceklasse prioriteit genieten. "Als ik nu zeg dat ik DTM wil rijden, dan moet ik bijna stoppen met de Formule E. Maar ik heb al een contract, dus ik kan dat natuurlijk niet zeggen. Audi weet ook dat de Formule E mijn prioriteit heeft, ik kan niet uit mijn contract lopen."

Begrip voor Abt, andere GT-races voor Frijns?

Daardoor staat de Formule E bovenaan het lijstje en blijft de vraag wat er met de elektrische raceklasse te combineren valt. "Als de DTM niet kan, dan wordt het misschien iets met de 24 uur van Spa, de 24 uur Nürburgring of de Blancpain Series – al heet dat kampioenschap tegenwoordig de GT World Challenge by AWS. Maar ook dat is onzeker door corona, want welke wedstrijden kan ik doen?" Tot slot nog even terug naar de DTM: toen Abt aankondigde met twee auto's deel te nemen aan de vernieuwde GT3-serie, leek het een abc'tje om door te gaan met het succesvolle duo Frijns en Nico Müller. "Maar zo makkelijk is het dus allemaal niet. Een team als Abt wil voor het kampioenschap vechten. Dus als ik zeg DTM te willen rijden maar twee weekenden moet missen, dan zullen ze dat niet zo snel doen. Die willen voor de titel vechten, ik begrijp Abt wel. Hoe jammer het ook is als ik misschien geen DTM kan rijden puur door clashes met de Formule E. Maar dat hoort erbij, ik kan jammer genoeg niet alles doen."

VIDEO: Allereerste DTM-zege uit de carrière van Frijns op het TT Circuit Assen