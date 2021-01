McLaren tekent voorcontract voor toetreding tot Formule E in 2022

De Formule E liep in december nog een tweetal gevoelige tikken op toen Audi en BMW bekendmaakten dat zij na 2021 uit de elektrische raceklasse vertrekken. Dat zorgt ervoor dat er in de jaren daarna twee vrije inschrijvingen zijn en een van die inschrijvingen wordt nu gereserveerd voor McLaren. Garanties dat het merk de Formule E ook daadwerkelijk betreedt zijn er niet, maar de in Woking gevestigde autofabrikant is in ieder geval zeker van een plek in de klasse als men definitief besluit tot deelname. Als McLaren besluit om toe te treden, dan is dat vanaf het seizoen 2022-2023 mogelijk. McLaren Applied Technologies is nog tot en met 2021-2022 de exclusieve leverancier van de batterijen in de Formule E en daarom mag het bedrijf voorlopig nog niet toetreden.

Vorige maand liet McLaren Racing CEO Zak Brown al doorschemeren dat het team interesse had in toetreding tot de FE en in het komende jaar zal de renstal de haalbaarheid van deelname aan de klasse evalueren. “We kijken al een tijdje met interesse naar de Formule E en monitoren de progressie en toekomstige richting van de klasse”, zei Brown over de optie die McLaren tekende. “De kans om een optie op een inschrijving te nemen, plus het aflopen van het leverancierscontract van McLaren Applied aan het einde van de tweede generatie auto’s, geeft ons de noodzakelijke tijd om te beslissen of de Formule E een goede keuze is voor McLaren als toekomstig strijdperk.”

De eventuele toetreding van McLaren tot de Formule E in 2022 zou samenvallen met de introductie van de derde generatie van de Formule E-auto. Die auto wordt 120 kilogram lichter dan de huidige bolides en ziet het vermogen stijgen tot 350kW, wat gelijk staat aan 470 pk. De batterij wordt vanaf dat jaar geleverd door Williams Advanced Engineering. Bovendien past het binnen de beweging die McLaren in de afgelopen jaren inzette qua uitbreiding van haar race-activiteiten. Na twee Indy 500-deelnames met Fernando Alonso betrad de Britse renstal in 2020 de IndyCar met een volwaardig team. Ook toonde McLaren zich al geïnteresseerd in deelname aan de LMDh-categorie van het World Endurance Championship en de IMSA.