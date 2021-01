Interview Robin Frijns: DTM-succes, corona en Formule E Eindhoven

Het hoogtepunt speelde zich voor Frijns ontegenzeggelijk af in de Drentse hoofdstad. Op het TT Circuit Assen behaalde hij zijn eerste DTM-zege, een felbegeerde triomf. De mondkapjes verraadden de bijzondere omstandigheden wel, maar met fans op de tribunes waren de randvoorwaarden toch zo goed als je in het coronajaar kon hebben. Frijns zou nadien nog tweemaal zegevieren, maar in de laatste weekenden net naast de DTM-titel grijpen. Of er dit jaar nog een vervolg in de DTM komt of niet, is in het eerste deel van dit interview al uitgebreid besproken, maar daarmee is de kous nog lang niet af.

Robin, laten we eerst maar eens terugblikken op vorig jaar toen je de DTM en Formule E combineerde. Een zeer bewogen jaar, mede door corona, hoe kijk je zelf terug?

Het is een beetje wisselvallig geweest. De eigen prestaties waren op zich redelijk goed. Ik heb het hele jaar vooraan meegedraaid in DTM. In de Formule E is dat moeilijker of eigenlijk onmogelijk door het kwalificatieformat. Ik heb in de Formule E meerdere weekenden gehad waarin niets liep. Ik ging de finaleraces in Berlijn in met slechts één wedstrijd in de punten. In Berlijn ging het op zich wel redelijk: van de zes wedstrijden twee keer op het podium, maar ook twee keer uitgevallen. Het Formule E-seizoen is al met al een aardig tegenslag voor mij geweest, het heeft totaal niet meegezeten. Maar als ik puur naar mijn eigen optredens kijk, dan ben ik redelijk tevreden. Ik heb alleen een grote tegenslag gekend met de DTM in Zolder. Daar crashte ik bij het uitkomen van de pitstraat door een eigen fout. Door een klein, stom foutje draaide de auto niet. Dat was best pittig moet ik zeggen. Voor de rest heb ik niet echt fouten gemaakt, maar door dat ene moment zette ik wel een forse stap terug in het kampioenschap.

Je spreekt van een jaar vol tegenslag in de Formule E, maar is 2020 - ondanks jouw ervaring - wel een doorbraak geweest in de DTM met die eerste zege. Viel het dubbeltje vorig jaar net wel de goede kant op in plaats van jarenlang net niet?

Ja, dat klopt wel een beetje. We hadden ons voor het seizoen erg goed voorbereid en hadden daardoor een auto die verschrikkelijk goed werkte bij hoge temperaturen. Het bijkomende voordeel was: het seizoen startte pas in het midden van de zomer met temperaturen van boven de dertig graden op Spa en de Lausitzring. We hebben erg goed werk verricht om een auto neer te zetten die goed met die temperaturen overweg kon, met name qua setup. Verder was mijn kwalificatietempo het hele jaar goed, dat scheelde ook behoorlijk.

Nico Müller en jij, het Abt-duo, domineerden het seizoen. Maar aan het eind van de rit bleek René Rast de lachende derde. Hoe heeft de DTM-titel jullie door de vingers kunnen glippen? Komt dat ook door wisselende temperaturen?

Ja. Hoe kouder het werd, hoe meer – ik wil niet zeggen problemen – maar wel hoe meer ons voordeel ten opzichte van de rest verdween. Dat speelde vanaf het weekend in Zolder. We hebben de auto op de grond gezet, gingen van dertig graden naar tien graden en merkten dat het gevoel weg was. Ik heb daar geen moment de auto gehad die ik wilde hebben. Verder ben ik in Zolder twee keer uitgevallen en heeft Nico vier keer punten gescoord. Dat heeft mij in het kampioenschap best pijn gedaan. Als ik daar was geëindigd waar ik me kwalificeerde, dan was ik als koploper in het kampioenschap naar de finaleraces in Hockenheim gegaan. Maar ja, in Hockenheim werkte helemaal niets meer. In de eerste vrije training stond ik laatste. Dat bleek door een fout in één van de banden te komen. Maar als je vier stappen achterwaarts zet in de eerste training, dan is het heel lastig om daarna vijf stappen voorwaarts te zetten. In dat opzicht zeg ik altijd: als je de auto op de grond zet en in de eerste training hard gaat, dan is de rest van het weekend geen probleem. Maar als het andersom is, dan is de rest van het weekend altijd een probleem. Het komt maar zelden voor dat je alles kunt omgooien voor een goed resultaat. Het blijft spijtig om het kampioenschap zo af te sluiten, terwijl we het hele jaar vooraan hebben meegereden. Dat heeft wel een beetje pijn gedaan.

Dat was ook meteen het laatste raceweekend met de indrukwekkende Class One-auto's. De DTM zoals we die kennen, is voorbij. Het wordt nu gewoon een GT3-kampioenschap. Is dat extra zuur omdat je de smaak vorig jaar zo goed te pakken had?

Nou ja, we wisten voordat het seizoen begon al dat Audi eruit zou stappen. Dat was bekend. BMW bleef alleen over, realistisch gezien ging er geen ander merk instappen. Dus we wisten: dit is het met Class One, de DTM zoals wij die kennen leefde blijkbaar niet. Aston Martin stapte in voor een jaar, maar stapte ook meteen weer uit. Daarvoor was Mercedes al vertrokken. Als één merk uitstapt, dan volgt de rest meestal. Dat zie je in de Formule E ook. Audi stapt uit en een week later volgt BMW. Ik heb drie jaar met deze auto's in de DTM gereden, voor mij zijn die jaren heel snel voorbijgegaan. Ik heb ervan genoten. Met deze auto's was het racen zoals rijders dat graag willen. En als je net de smaak je pakken hebt, dan is het heel spijtig dat het feest stopt. Maar dat geldt niet alleen voor mij hè, maar voor iedereen die eraan gewerkt heeft. Er zijn mensen die zeventien jaar als monteur of engineer in de DTM hebben rondgelopen. Ik had er eentje bij, onder mijn monteurs, die zeventien jaar bij iedere wedstrijd was geweest. Dan stopt het van de één op de andere dag en staat zo’n man daar. Die is eind veertig en heeft zoiets van ‘wat nu?’ Dan kan ik wel zeggen dat het pijn doet, maar wat doet het met die man? Iedereen leefde natuurlijk mee, het verdriet van ‘dit was het dan’ was wel redelijk zwaar.

We hebben al uitgebreid gehad over jouw worsteling met kalenders door corona. Het is nog onduidelijk of jij in de vernieuwde DTM van de partij bent. Maar hoe kijk je überhaupt naar die nieuwe DTM-plannen en de aantrekkingskracht daarvan?

Vanuit rijdersperspectief of toeschouwersperspectief? Vanuit rijdersperspectief wordt het natuurlijk iets minder leuk. Als rijder wil je altijd in de snelste auto zitten, met maximale grip en meer vermogen. Nu gaan we in principe een stap terug van de oude DTM naar GT3. GT3 is gebaseerd op customer racing, het zijn dezelfde auto’s als in Blancpain of de ADAC GT Masters. Ze kunnen er met wat vrijheden en andere banden wel iets van maken, maar ik heb heel weinig informatie over wat de DTM precies gaat doen qua reglementen. Dat is allemaal nog niet zeker. DRS kan bijvoorbeeld niet op een GT3-auto. En we krijgen er een Balance of Performance bij, die we de laatste jaren niet hebben gehad in DTM. Iedereen bouwde een zo goed mogelijke auto, iedereen kreeg dezelfde restrictor en als je langzamer was ja dan moest je maar een betere motor maken. Zo werkt het en zo willen wij het ook hebben. Drie jaar geleden had Audi het met de V8-motoren nog niet top voor elkaar. We kwamen tekort op Mercedes, maar Audi heeft keihard gewerkt om het gat te dichten. Maar om nou te zeggen ‘we komen tekort dus jij krijgt een grotere restrictor’ dat is niet waar ik in topsport naar streef. Maar dat is natuurlijk ook een politiek spelletje, zoals je dat in Blancpain ook hebt. Daar hou ik niet echt van. Maar goed: hoe de DTM er precies uit gaat zien, weet ik dus nog niet.

De toekomst van de DTM is besproken, maar hoe zit dat met die andere klasse waarin jij actief bent: de Formule E. Audi stapt uit en BMW ook. Vrees je voor een leegloop vergelijkbaar met de DTM?

Dat is moeilijk te zeggen. De Formule E is wel een wereldkampioenschap en dat kan helpen. Dat is de DTM nooit geweest. De DTM is en blijft toch een Duits kampioenschap. Ze hebben wel geprobeerd om het met de Japanse Super GT samen te voegen, maar dat is nooit gelukt. Natuurlijk zie je Audi en BMW uitstappen, maar ik hoop dat er ook weer fabrikanten instappen. Hopelijk zie ik wat Japanse fabrikanten binnenkomen, al heb ik daar nog niet veel van gehoord. Maar ik ben niet zo bang voor een domino-effect zoals in DTM, al helpt deze tijd niet mee. Iedereen is zoveel mogelijk geld aan het sparen. Het is een zware crisis in de hele economie en ook in de motorsport. Het is dus makkelijk voor fabrikanten om te zeggen ‘het is crisis dus we stappen eruit’. Maar voor hetzelfde geld hebben we wel een redelijk normaal seizoen in 2021 en gaan we weer terug leven zoals wij het kennen, dan denk ik dat de Formule E wel doorgaat met meerdere fabrikanten.

Laten we gemakshalve even aannemen dat we dit jaar wel een fatsoenlijk seizoen krijgen, wat zijn dan jouw doelstellingen in de Formule E?

Eigenlijk zoals ik vorig jaar ook al zei ‘geen problemen krijgen’. Maar dat bleek nogal moeilijk [lacht]. We krijgen natuurlijk een nieuwe powertrain vanuit Audi, dus het is lastig in te schatten waar we staan. We hebben bij die test in Valencia nog maar drie dagen gereden. Dat was op een normaal circuit, maar onze auto en de hele software zijn gemaakt voor stratencircuits. Alle software werkt op dat gewone circuit maar voor de helft doordat de bochtensnelheid zo hoog is en de auto daar niet voor gemaakt is. Hopelijk vindt de eerste wedstrijd in Riyadh plaats, dan zullen we zien waar we staan. Je kunt er momenteel geen peil op trekken, de Formule E is zo wisselvallig. Maar ik zeg altijd: als je een goede dag hebt dan moet je op het podium staan en op een slechte dag moet je punten pakken. Als je dat het hele jaar doet, dan sta je er sowieso bij in de titelstrijd. Dat is het doel. Het is in dit onvoorspelbare kampioenschap niet mogelijk om iedere race op het podium te staan. Daarom zeg ik: als ik achtste word op een slechte dag, prima hoor. En heb ik een goeie dag? Dan moet ik op het podium staan. Zo zie ik het voor mij.

Tot slot wil ik nog iets verder vooruitkijken, naar het voorjaar van 2022. Dan moet in Eindhoven de allereerste Formule E-race in Nederland plaatsvinden. Hoe kijk jij daarnaar?

Ik probeer zoveel mogelijk te helpen waar ik kan. Ik ben geen businessman en kan op dat vlak niet helpen, maar ik probeer de Formule E-mensen wel een beetje gek te maken en te zeggen ‘jullie moeten dat doen’. Het heeft ook absoluut zin om naar Eindhoven te gaan, aangezien die stad qua technologie voorloopt op de rest van Nederland. Dus als je het ergens wilt doen, dan is het wel in Eindhoven met de lichtstad die we daar hebben. Ik kijk er heel erg naar uit om in mijn eigen land te racen. En dan staat Eindhoven ook tussen wereldsteden als New York, Montreal en waar we verder nog zijn geweest. Dat is natuurlijk wel prachtig voor Nederland en voor de stad Eindhoven.

Het past ook wel bij hoe Eindhoven zichzelf presenteert hè, als 'brainport'?

Zeker. De Formule E is als kampioenschap volledig op de toekomst gericht, alles wat wij doen komt later in de gewone auto’s terecht. En Eindhoven slaat in dat opzicht hetzelfde pad in. Dus we moeten het sowieso in Eindhoven doen, ook al vind ik Maastricht natuurlijk een mooiere stad. Maastricht staat bij mij altijd bovenaan, daar kan niets aan tippen [lacht].

Maastricht wint het sowieso qua gezelligheid, maar even terug naar Eindhoven. Hermann Tilke gaat het circuit uittekenen, daarmee hebben ze meteen een grote naam te pakken. Wat heb jij van dat proces meegekregen?

Ik heb er iets van gehoord ja, maar heb verder nog niet veel meegekregen over waar we precies gaan rijden. Het is nu nog een beetje vroeg om dat al bekend te maken. Maar de mensen zitten daar in Eindhoven zeker niet stil, dat is honderd procent zeker. Met zo’n naam als Tilke erbij heeft het project ook meteen aantrekkingskracht. De Formule 1 heeft tegen die tijd hopelijk de eerste Grand Prix in Zandvoort gehad en dan krijgen we de ePrix in Eindhoven erbij. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn voor de autosport in Nederland.

Alleen moeten we de mensen nog een beetje warm maken voor dat evenement hè, want de reacties zijn niet altijd even positief.

Ja, je bedoelt waarschijnlijk al die opmerkingen over stofzuigers. Maar ach, volgens mij rijden er best veel elektrische auto’s in Nederland. Dus het ligt er maar net aan met welke mensen je praat. Ik denk dat het qua toeschouwers wel gaat aanspreken en dat het evenement meer dan voldoende fans trekt.

Om die toeschouwers te trekken, moet er eigenlijk wel een Nederlander bij zijn. Jij bent dan nog wel van de partij toch, voor die Formule E-race in eigen land?

Jazeker, dat is wel de planning ja. Honderd procent. Dat wordt dan al seizoen acht van de Formule E. Wat gaat de tijd snel joh, ik word al oud...

