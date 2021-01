Formule E vindt nieuwe datum voor E-Prix van Santiago

In de oorspronkelijke plannen van de Formule E voor het seizoen 2020-2021 zou de klasse op 16 januari in Santiago verschijnen voor één race, die tevens de opening van het seizoen zou worden. Het aantal races in Chileense hoofdstad werd verdubbeld toen het coronavirus ervoor zorgde dat de races in Mexico-Stad en Sanya uitgesteld moesten worden, maar in december leidde de Britse variant van COVID-19 ook tot uitstel van de ontmoeting in Santiago. De Chileense regering heeft namelijk reisbeperkingen opgelegd, waardoor de races niet op 16 en 17 januari georganiseerd konden worden.

Inmiddels lijkt men in Chili dus een nieuwe datum te hebben gevonden voor de dubbele Formule E-wedstrijd. De FE-organisatie meldde nog dat er met Santiago overlegd werd over een datum later in het eerste kwartaal van 2021, maar inmiddels lijken de races op 5 en 6 juni verreden te gaan worden. Van die datum maakt Mauricio Melo Avaria, de president en directeur van de Chileense autosportbond, melding in een brief waarin hij vraagt om ‘meer dan 300 geregistreerde officials’. Op de oorspronkelijke kalender had de Formule E nog een open slot op 5 juni, maar er lijkt nu dus overeenstemming met Santiago om in dat weekend twee races te houden.

“We hebben het uitstellen van de Formule E-races in ons land vanwege de corona-pandemie reeds gemeld, evenals de intentie om zodra wij daarover geïnformeerd werden een nieuwe datum te communiceren”, leest de brief van Avaria. “De Formule E heeft bevestigd dat 5 en 6 juni de nieuwe data zijn voor de E-Prix van Santiago. Zodra de FIA World Motor Sport Council dit heeft bevestigd, wordt er in mei een verklaring gestuurd waarin meer dan 300 geregistreerde officials gevraagd wordt om hun beschikbaarheid te bevestigen en aan te geven of ze onderdeel van dit FIA-evenement willen zijn.”

Als gevolg van de ontwikkelingen rond het coronavirus hebben de Formule E en de FIA de kalender voor 2020-2021 teruggetrokken en slechts kleine delen van de kalender tegelijk bekend te maken. Hierdoor is alleen de opening van het seizoen, een double-header in Saudi-Arabië op 26 en 27 februari, officieel bevestigd. Wel maakte de Automobile Club de Monaco eerder deze week bekend dat de E-Prix van Monaco ‘gewoon’ op 8 mei verreden wordt.