FE maakt nieuwe races bekend met debuut op permanent circuit

In 2020 presenteerde de Formule E al een volledige kalender voor het seizoen 2020-2021, maar die werd vervolgens weer ingetrokken vanwege een aantal verschuivingen en afgelastingen in verband met het coronavirus. Zo moest onder andere de eerste race van het seizoen in het Chileense Santiago uitgesteld worden vanwege de uitbraak van de Britse variant van het longvirus. Wel maakte de klasse al bekend dat de eerste twee races van het seizoen hierdoor in Saudi-Arabië plaatsvinden. De races op het stratencircuit van Diriyah vinden op 26 en 27 februari plaats.

Het was onduidelijk hoe de rest van de jaargang ingevuld zou worden, maar inmiddels heeft de Formule E daar meer duidelijkheid over gegeven. Ruim een maand na het openingsweekend in Saudi-Arabië reizen de FE-teams op 10 april af naar Rome, dezelfde datum die de race had op de oorspronkelijke kalender. Mocht racen in de straten van Rome niet mogelijk blijken, dan reist het circus af naar het permanente circuit van Vallelunga. Twee weken na Rome staat er een ontmoeting op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia op het programma. De E-Prix van Monaco stond oorspronkelijk voor 8 mei gepland en ook op de nieuwe versie van de kalender is dat de datum voor die race. Twee weken daarna is de klasse te gast in het Marokkaanse Marrakech, waarna de klasse op 5 en 6 juni alsnog afreist naar Santiago.

Valencia krijgt in principe de eer om de eerste Formule E-race op een permanent circuit te organiseren, tenzij de klasse dus niet terecht kan in Rome en op Vallelunga gaat rijden. In het verleden reed men al wel op het Circuit Moulay El Hassan in Marrakech en het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. Eerstgenoemde geldt echter als een tijdelijke faciliteit terwijl het circuit in Mexico, dat ook door de F1 wordt gebruikt, moest worden aangepast voor de komst van de Formule E. Valencia is overigens geen onbekend terrein voor de Formule E, dat de afgelopen vier jaar de pre-season tests op het circuit afwerkte. Welke lay-out van het circuit gebruikt gaat worden, horen de teams pas twee weken voor het evenement.

Volgens kampioenschapsdirecteur Alberto Longo toont de aankondiging van de Formule E de wendbaarheid van de klasse aan om op iedere situatie te reageren. “In normale omstandigheden aan de kalender werken is al een grote klus die maanden aan planning en voorbereiding vereist, samen met steden en betrokkenen.” Hij kondigt tegelijkertijd ook aan dat er nog een batch met races gepresenteerd gaat worden. “We blijven doorwerken aan de laatste set races om te garanderen dat ons eerste seizoen als wereldkampioenschap van de FIA voldoet aan de verwachtingen van onszelf en die van de fans.”

Voorlopige Formule E-kalender 2020-2021