FE-team Mercedes wil operationele problemen voorkomen in 2021

Na het binnenhalen van de Formule 2-titel in 2019 begon De Vries aan een elektrisch avontuur. Het fabrieksteam van Mercedes, dat voor het eerst in de Formule E meedeed, bood hem de kans om in de klasse te debuteren en in zijn eerste seizoen legde hij beslag op de elfde positie in het kampioenschap, nadat hij in de slotrace van het seizoen tweede werd achter teamgenoot Stoffel Vandoorne. De Belg werd tweede in de titelstrijd, maar het verschil tussen hem en De Vries was in werkelijkheid niet zo groot als het leek. De Nederlander verloor in Santiago een podiumplaats doordat de batterij teveel gekoeld werd, terwijl hij in Mexico-Stad uitviel met een remprobleem. In Marrakech volgde een glitch in de software, terwijl zijn bolide zichzelf uitschakelde bij de tweede race in Berlijn - waarna hij een boete en een gridstraf van vijf plaatsen kreeg toen hij uitstapte en de auto van de baan duwde.

Dergelijke problemen moeten in het nieuwe seizoen, dat later deze maand begint in Saudi-Arabië, voorkomen worden. Dat stelt teambaas James in gesprek met Motorsport.com. “We moeten ons bij aanvang van ons tweede seizoen focussen op een uitmuntende operationele uitvoering. Wat we moeten doen is ervoor zorgen dat we [De Vries] de consistentie geven waardoor hij echt kan laten zien waartoe hij in staat is.”

Ook 'no blame'-cultuur binnen FE-team Mercedes

Net als De Vries begint Mercedes in 2021 aan zijn tweede jaar in de Formule E. Daar waar het team zich afgelopen seizoen nog kon verschuilen achter de onervarenheid als er problemen waren, is dat volgens James in het nieuwe seizoen niet langer het geval. Ook benadrukt hij dat de ‘no blame’-cultuur die binnen het F1-team van Mercedes heerst ook is overgewaaid naar de Formule E-afdeling. “We hebben een robuust proces opgezet voor hoe we omgaan met problemen - zowel technische problemen als operationele fouten - en hoe we dat beperken”, zei James. “Binnen Mercedes-Benz Motorsport als geheel praten we veel over een ‘no blame’-cultuur en dat is bijzonder belangrijk, omdat dit mensen de kans geeft om heel eerlijk te praten over wat er gebeurd is, zonder dat er angst voor wraakacties.”

Het grote voordeel van zo’n cultuur is dat problemen doelgericht aangepakt kunnen worden, aldus James. “Uiteindelijk staan we nog maar aan het begin van ons verhaal. Blijf ik het excuus gebruiken dat we nieuw zijn? Nee, want ons debuutseizoen is achter de rug. We kunnen fouten geen tweede keer maken, dat is helder. We zullen nog steeds dingen leren, maar de operationele uitmuntendheid en de precisie die nodig zijn in de Formule E zijn van enorm belang. We vertrouwen erop dat ons pakket voor 2021 sterk is. Als we deze fouten kunnen uitsluiten, dan brengen we onszelf in een goede positie. Daarop heeft onze focus richting seizoen zeven gelegen.”