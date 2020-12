Formule E-ouverture in Santiago uitgesteld door coronasituatie

Het zevende seizoen van de elektrische raceklasse moet volledig in het kalenderjaar 2021 worden afgewerkt. De Formule E bouwde - in tegenstelling tot de Formule 1 - een veiligheidsmarge in door niet meteen een volledige racekalender aan te kondigen. De gepresenteerde planning telde slechts vier races, waarvan twee in Santiago en twee in Riyadh.

Dinsdag maakte de organisatie echter bekend dat zelfs het eerste deel van de kalender niet intact kan blijven. Reden is de aanhoudende coronacrisis en meer specifiek de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Zo zijn alle directe vluchten tussen Chili en het Verenigd Koninkrijk geannuleerd en moeten alle bezoekers aan het Zuid-Amerikaanse land verplicht veertien dagen in quarantaine.

Doordat maar liefst vijf Formule E-teams - te weten Envision Virgin Racing, Mahindra Racing, Mercedes, NIO 333 en Jaguar Racing - uit het Verenigd Koninkrijk komen, is het schier onmogelijk om binnen afzienbare tijd een geslaagde ouverture te houden. Het bedachte openingsweekend bestaande uit twee races in Santiago is derhalve uitgesteld, minder dan een maand voordat het evenement zou plaatsvinden. De organisatie laat weten dat het besluit in samenspraak met de lokale autoriteiten is genomen en dat er zo snel mogelijk naar een nieuwe datum wordt gezocht. Die datum zou nog wel in het eerste kwartaal van 2021 moeten liggen.