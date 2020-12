McLaren overweegt deelname aan Formule E na einde accu-contract

Eerder dit jaar werd het contract voor de nieuwe batterijen voor die derde generatie FE-auto’s toegewezen aan Williams Advanced Engineering. De nieuwe systemen moeten 120 kg lichter zijn dan de huidige en 350kW extra vermogen leveren. McLaren CEO Zak Brown laat vanuit Abi Dhabi weten dat het niet uitgesloten is dat de Engelse autoproducent vanaf 2022-2023 een team zal inzetten. “Omdat we de accu’s leverden waren we [reglementair] uitgesloten van deelname aan de Formule E, maar met de nieuwe regels voor de Gen3-wagens en het feit dat we geen leverancier meer zijn, is het voor ons een erg interessante raceserie. Het is iets waar we meer aandacht aan beginnen te besteden.”

McLaren zou één van de vrij te komen plekken van Audi en BMW kunnen innemen. Die twee autoproducenten besloten recent om na 2021 uit de Formule E te vertrekken. Die aankondiging is zowel positief als negatief uit te leggen, aldus Brown in gesprek met Motorsport.com. “Er was [als team] geen plek beschikbaar, dus het biedt ons een mogelijkheid. Dat is positief. En elke keer dat een team of fabrikant een raceserie verlaat moet je je afvragen waarom. Audi heeft aangekondigd dat ze met een auto naar het LMDh [de nieuwe topklasse in het langeafstandsracen] gaan. Ze zijn natuurlijk ‘familie’ van Porsche en met dat merk in de Formule E hebben ze misschien de strategie om met Porsche het ene te doen en met Audi iets anders."

Toch is Brown enthousiast over de Formule E. "Met tien teams heeft het nog steeds een heel sterk veld, ik zie het dan ook meer als een kans. Het wordt nog steeds sterk gesteund door fabrikanten, ik maak me dan ook geen zorgen, maar we moeten wel tot op de bodem uitzoeken waarom ze zijn vertrokken.”

McLaren lijkt z’n vleugels steeds verder uit te slaan. Na eenmalige deelnames aan de Indianapolis 500 van 2017 en 2019, reed McLaren afgelopen jaar een volledig seizoen in de IndyCar Series, in samenwerking met Schmidt Peterson Motorsports. Ook kondigde het onlangs aan om vanaf volgend seizoen met een GT3-wagen deel te nemen aan de DTM dat in 2021 overstapt naar een nieuw GTPlus-reglement.