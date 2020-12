Andretti wil ondanks vertrek van BMW verder in Formule E

BMW kondigde woensdag onverwacht aan dat zij de Formule E na afloop van het seizoen 2020-2021 de rug toekeren. Dat is de tweede gevoelige klap die de elektrische raceklasse binnen een week te verwerken krijgt, want maandag kondigde Audi aan dat het aanstaande FE-seizoen de laatste campagne is voor de fabrikant. Het vertrek van BMW heeft ook voor Andretti Autosport de nodige gevolgen: het Amerikaanse raceteam, dat onder andere actief is in de IndyCar, ziet de samenwerking met de Duitse fabrikant hierdoor tot een einde komen.

Het vertrek van BMW doet pijn bij Andretti, zo vertelde teambaas Roger Griffiths tegenover Motorsport.com. “Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat ze vertrekken. We hebben een lange samenwerking, die bijna teruggaat naar de start van de Formule E en zeer succesvol is”, zei Griffiths. “Maar wij beseffen ook dat zij [BMW] naast de racerij andere prioriteiten hebben. Dat respecteren we en we zullen zo hard mogelijk pushen om van ons laatste gezamenlijke seizoen een succes te maken.”

Andretti Autosport zit door het vertrek van BMW vanaf 2021-2022 ook zonder aandrijflijn, hoewel er gesprekken gevoerd worden met het Beierse merk over een klantendeal. Dat is volgens Griffiths de ‘meest logische optie’, maar hij en zijn renstal staren zich niet blind op die mogelijkheid. Hij sluit dan ook niet uit dat er in de toekomst wordt samengewerkt met een andere fabrikant. “We hebben relaties met verschillende autofabrikanten gehad in onze verschillende programma’s en zijn dus gewend aan direct samenwerken met een fabrikant”, zei Griffiths. “Onze ervaring in de Formule E, samen met de herkenbaarheid van het merk Andretti, zou zeker van waarde kunnen zijn voor een fabrikant die wil toetreden tot de Formule E of een andere weg wil bewandelen in deze klasse.”