BMW met Andretti in gesprek over leveren aandrijflijn na 2021

De Formule E bevindt zich deze week in de hoek waar de klappen vallen. Maandag maakte Audi bekend na 2020-2021 uit de klasse te stappen en zich te richten op een LMDh-programma en een volledig elektrische Dakar-inschrijving. Woensdag volgde de bekendmaking dat BMW het voorbeeld van Audi volgt en ook uit de Formule E stapt. Dat besluit is een hard gelag voor Andretti Autosport, het team dat verantwoordelijk is voor het runnen van de fabrieksformatie van BMW in de Formule E. Het team is sinds het eerste seizoen in 2014-2015 actief in de klasse en werd met ingang van 2018-2019 het fabrieksteam van BMW.

Door het besluit van de Duitse autofabrikant om de Formule E eind 2021 te verlaten zou Andretti eigenlijk zonder aandrijflijn komen te zitten voor het seizoen 2021-2022, mocht het Amerikaanse team ervoor kiezen in de klasse te blijven. Een woordvoerder van BMW vertelde echter aan Motorsport.com dat er wordt overwogen om een klantendeal te sluiten met Andretti over het leveren van aandrijflijnen in 2021-2022. “We bespreken alle opties voor seizoen acht. Een van de opties is om Andretti te voorzien van BMW-aandrijflijnen. Als we een beslissing hebben genomen, zullen wij dat naar buiten brengen.” Mocht het zover komen, dan volgen BMW en Andretti het voorbeeld van Audi en Envision Virgin. De fabrikant uit Ingolstadt blijft ondanks haar vertrek ook in 2021-2022 aandrijflijnen leveren aan het team van Robin Frijns.

De woordvoerder van BMW gaf ook aan dat het vertrek gemotiveerd wordt door een grotere focus op elektrische mobiliteit. “Na het ontwikkelen van de kennis gaat de focus in de toekomst naar het opschalen van de modellenreeks en de wereldwijde productie. Elektrische mobiliteit is het nieuwe normaal voor BMW”, luidt de motivatie. Dat proces is in een stroomversnelling gekomen door de wereldwijde ontwikkelingen rond het coronavirus. “De Formule E is altijd een technologisch lab voor ons geweest. We hebben een technologische cyclus tussen productie en autosport bereikt met de elektrische aandrijflijn en beide kanten hebben daarvan geprofiteerd.”