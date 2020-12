Na Audi vertrekt ook BMW uit de Formule E: "Limiet bereikt"

De Duitse autoproducent maakte de aankondiging bekend een dag na het afronden van de pre-season test voor het seizoen 2020-2021 in Valencia. BMW Andretti-coureur Maximilian Gunther was daar op de laatste dag de snelste van het hele veld. In een korte verklaring bevestigt BMW dat het zich aan het einde van het komende seizoen uit de serie zal terugtrekken omdat het “de mogelijkheden heeft uitgeput” om zijn technologie binnen de Formule E verder door te ontwikkelen.

“Onze reis in de Formule E nadert het einde. Na zeven succesvolle jaren zal BMW Group aan het einde van het komende seizoen z’n betrokkenheid bij de serie beëindigen”, aldus de verklaring van het team. “Als partner heeft BMW van meet af aan een belangrijke rol gespeeld in het succesverhaal van de Formule E. Maar als het gaat om de ontwikkeling van elektrische aandrijvingen, heeft BMW Group in de Formule E de limiet bereikt van de technische mogelijkheden.”

BMW onderstreept dat het dit seizoen alles op alles zetten en de Formule E-campagne met volledige fabrieksinspanning zal ondersteunen alvorens middelen over te zetten naar nieuwe projecten. “Ook al vertrekken we, onze sportieve ambities blijven hetzelfde. In seizoen zeven zal het BMW I Andretti Motorsport Team alles in het werk stellen om met de BMW iFE.21 en de rijders Maximilian Gunther en Jake Dennis zoveel mogelijk sportief succes te boeken.”

BMW trok onlangs ook al de stekker uit het DTM-programma. Deze stap komt twee dagen nadat Audi ook heeft bevestigd dat het de Formule E aan het einde van het seizoen zal verlaten. Dat merk wil zich voorbereiden op de omschakeling naar een nieuw LMDh-programma en Dakar.